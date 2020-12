Stowarzyszenie Program Czysta Polska ma już 200 tys. członków. Organizacja została powołana przez Zygmunta Solorza oraz firmy i osoby z nim współpracujące. Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie zmian, edukowanie społeczeństwa oraz nagłaśnianie ważnych tematów i akcji związanych z ekologią, ochroną środowiska i poprawą jakości życia.

W sierpniu tego roku założone ponad rok temu Stowarzyszenie Program Czysta Polska poinformowało o osiągnięciu liczby 100 tys. członków. 14 listopada obchodzony był w Polsce Dzień Czystego Powietrza. - Uruchomiliśmy i udostępniliśmy razem z siecią Plus aplikację Czysta Polska. Jest darmowa, dostępna dla wszystkich - mówił Stanisław Janowski, prezes Stowarzyszenia.

To dotyczy każdego z nas

Wcześniej wystartowała kampania informacyjna, która ma uświadamiać, że dbałość o środowisko to nasz priorytet. Od poniedziałku 31 sierpnia, widzowie kanałów Grupy Polsat mogli zobaczyć spoty, w których Stowarzyszenie Program Czysta Polska (SPCP) zadaje pytanie, jaką planetę pozostawimy kolejnym pokoleniom.

W serii spotów Stowarzyszenie Program Czysta Polska, które skupia się m.in. na czystości lasów, powietrza, wód czy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, zwraca uwagę, że klimat i ochrona środowiska dotyczą każdego z nas. Jego konsekwentne zanieczyszczanie i degradacja może mieć katastrofalne skutki w perspektywie kilku lat.

Natomiast nasze dzieci i kolejne pokolenia mogą żyć w świecie, który nie będzie taki sam jak ten znany z czasów naszego dzieciństwa, bogaty w czyste lasy, rzeki czy jeziora, lecz pełen śmieci i niebezpiecznego smogu. Dlatego już teraz warto podejmować decyzje, które mają pozytywny wpływ na nasze środowisko, by zmieniać planetę dla nas samych, naszych dzieci i kolejnych pokoleń.



W spotach Stowarzyszenia Program Czysta Polska wystąpili artyści - Beata Kozidrak, Małgorzata Pieczyńska, Anita Sokołowska, Krzysztof Ibisz, Kamil Bednarek, Piotr Kupicha; influencerki ekologiczne - Paulina Górska i Sylwia Majcher; przedstawicielka SPCP - Dominika Tarczyńska.

Ochrona środowiska i poprawa jakości życia

Grupa Polsat udostępnia swoje media do nagłaśniania i promowania najważniejszych akcji i tematów związanych z ekologią. Kanały telewizyjne Grupy stanowią forum do dyskusji oraz miejsce spotkań autorytetów i ekspertów z zakresu medycyny, ochrony środowiska, energii i innych dziedzin związanych z szeroko pojętą ekologią.

