15 października - Dzień Dziecka Utraconego. "Rodzice chcą, by świat pamiętał o ich dzieciach"

Obchodzony 15 października Dzień Dziecka Utraconego jest ważny dla rodziców - mogą pokazać, że pamiętają o swoich dzieciach i chcą, by świat o nich pamiętał - mówi położna z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach Anna Stachulska. Szacuje się, że w Polsce ok. 40 tys. kobiet doznaje poronienia.

Zdjęcie Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest 15 października, ponieważ licząc od 1 stycznia, tyle teoretycznie może trwać ciąża, zdjęcie ilustracyjne /Jakub Kaminskii /East News

Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest w Polsce od 2004 r., na świecie - od 1988 r. Wybrano tę datę, ponieważ licząc od 1 stycznia, tyle teoretycznie może trwać ciąża. Tego dnia osieroceni rodzice mają okazję otwarcie wspominać swoje dzieci - poprzez spotkania, msze, przypięcie niebiesko-różowej kokardki czy wypuszczenie w powietrze balonów z imionami swoich dzieci.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest ośrodkiem o III stopniu referencyjności, trafiają tam pacjentki w najcięższych sytuacjach położniczych.

"Ten dzień stwarza rodzicom możliwość pokazania, że pamiętają o swoich dzieciach i chcą, by świat też o nich pamiętał, że je kochają i będą kochać do końca życia i oczekują, że świat to uszanuje i zrozumie" - powiedziała położna z katowickiego szpitala mgr Anna Stachulska.

Podkreśliła, że bardzo ważne w przeżywaniu żałoby jest stworzenie możliwości pożegnania dziecka i pamiątek po nim.



Pożegnać maleństwo

"Wiele kobiet obawia się widoku maleństwa, zwłaszcza kiedy jego odejście było spowodowane poważnymi wadami. Położne potrafią jednak tak otulić maleństwo rożkiem, by przykryć wady, mogą też je trzymać w czasie pożegnania z rodzicami, jeśli dla nich to za trudne" - powiedziała.

Wśród pamiątek, jakie przygotowują położne, są m.in. karteczki z odciskami stópek. "Mamy farbki na bloku porodowym w razie takiej potrzeby. Na kartonikach, które dajemy rodzicom, jest sentencja: nie ma stópki tak małej, która nie mogłaby zostawić śladu. Ważne są też kopie z badania USG, zapis KTG z czasu, kiedy serduszko jeszcze biło, kosmyk włosów w przypadku starszych dzieci. To są dla rodziców niezwykle cenne pamiątki, które oni sobie bardzo cenią - wiem z to z relacji osób uczestniczących w grupach wsparcia dla rodziców po stracie" - opowiadała Anna Stachulska.

Przyznała, że dla personelu pomoc takim pacjentkom to również spore obciążenie emocjonalne. "Położne są świadkami tego pierwszego krzyku rozpaczy matki, która dowiaduje się podczas badania KTG, że serce jej dziecka przestało bić. To trudne przeżycie także dla nas" - powiedziała Anna Stachulska.

W związku z Dniem Dziecka Utraconego w wielu polskich miastach odbywają się msze św., nabożeństwa w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców. Organizowane są też spotkania, sympozja i konferencje, podczas których rodzice mogą podzielić się swoim bólem i doświadczyć wspólnoty z osobami, które również przeżyły śmierć dziecka.