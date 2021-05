Zapowiadane świadczenie 12 tys. złotych na drugie i kolejne dzieci będzie obowiązywać w stosunku do dzieci urodzonych po tym, jak projekt wejdzie w życie, czyli, wedle rządowych planów, od 1 stycznia 2022 roku - dowiedział się serwis polsatnews.pl.

Opiekuńczy kapitał rodzicielski będzie dodatkowym świadczeniem, które rodzice będą mogli pobrać między 12. a 36. miesiącem życia swego dziecka - wskazała szefowa MRiPS Marlena Maląg.

W tym okresie będzie wypłacane comiesięczne świadczenie, w łącznej wysokości 12 tys. zł - podała. Minister rodziny i polityki społecznej w wywiadzie opublikowanym we wtorkowym "Super Expressie" powiedziała, że program "Rodzina 500 plus" się nie zmieni, ale w jego ramach wprowadzony będzie kolejny komponent.

Opiekuńczy kapitał rodzicielski

Nowe świadczenie ma pomóc w opiece nad dziećmi, gdy mama po okresie rodzicielskim podejmuje decyzję, czy chce wrócić do pracy, czy chce pozostać w domu.

- Będzie to więc opiekuńczy kapitał rodzicielski, czyli dodatkowe świadczenie, które rodzice będą mogli pobrać między 12. a 36. miesiącem życia swego dziecka. W tym okresie będzie wypłacane comiesięczne świadczenie w łącznej wysokości 12 tys. zł. To rodzice zdecydują, na co je wydać i czy wolą otrzymywać przez 12 miesięcy po tysiąc złotych, czy też przez 24 miesiące po 500 zł. Jednocześnie będziemy wzmacniać program "Maluch plus" - wskazała minister Maląg.

Kapitał rodzicielski na już urodzone dzieci?

Pytana, czy świadczenie będzie dotyczyć także tych dzieci, które się już urodziły, ale nie mają jeszcze trzech lat, czy tylko nowonarodzonych, szefowa MRiPS podała, że 26 maja rozpocznie się debata społeczna, "by dowiedzieć się, czego Polacy oczekują od prorodzinnych rozwiązań w Polskim Ładzie".

- Ostateczne rozwiązanie zostanie przedstawione, kiedy ta debata się zakończy - zapowiedziała. Ostateczne koszty - jak podała - zależą od kształtu ustawy. "Niezależnie od kwoty mamy na to świadczenie zabezpieczone środki w budżecie" - powiedziała.

Polsatnews.pl dotarł do informacji precyzujących tę kwestię. Świadczenie 12 tys. na drugie i kolejne dziecko będzie miało priorytet. Ustawa trafi do Sejmu na jesieni tak, by weszła w życie od 1 stycznia przyszłego roku - wynika z informacji serwisu. Członek władz PiS potwierdził, że świadczenie będzie obowiązywać w stosunku do dzieci urodzonych po tym, jak projekt wejdzie w życie.