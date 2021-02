100 proc. Twojej Energii zostaje u Ciebie. Nowa rewolucyjna oferta ESOLEO i Plusa na rynku fotowoltaiki

ESOLEO i Plus wprowadzają nową, rewolucyjną ofertę na rynku fotowoltaiki. Każdy kto zainstaluje fotowoltaikę od ESOLEO i podpisze z Plusem umowę na sprzedaż prądu, nie będzie już tracił nawet 20 proc. wyprodukowanej przez siebie energii. Nowy klient będzie mógł odzyskać całość nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii, która trafi do sieci. Dzięki temu, że klient nie będzie tracił wyprodukowanego przez siebie prądu, może znacząco obniżyć koszty budowy instalacji fotowoltaicznej. Jeszcze niższe będą też rachunki za prąd, bowiem skorzystanie z powyższej oferty wiąże się z opłatą handlową wynosząca jedynie 1 zł – dla klientów posiadających umowę abonamentową na inną usługę Plusa lub Cyfrowego Polsatu, dla innych to nadal bardzo niska stawka, bo 11 zł.

Zdjęcie Instalacja fotowoltaiczna dla domu (fot. ESOLEO) /

Własna "elektrownia słoneczna" to pozytywne działanie na rzecz środowiska, ale przede wszystkim oszczędności na rachunkach za prąd. Grupa Polsat, która od lipca ubiegłego roku dostarcza klientom instalacje fotowoltaiczne ESOLEO, wprowadza obecnie nową propozycję, która zmienia zasady gry na rynku mikroinstalacji.

I. Nowa oferta ESOLEO i PLUSA - porównanie z konkurencją

1) Kiedy własna elektrownia słoneczna produkuje więcej energii, niż klient w danym momencie zużywa, nadmiar energii zostanie przesłany do sieci.

2) Kiedy panele produkują mniej energii niż jest potrzebne w domu lub w ogóle jej nie produkują (w nocy) - klient może odebrać to, co przekazał do sieci

a. w ESOLEO i Plusie - w nowej ofercie można odebrać całość, 100 proc. tego, co wcześniej przekazało się do sieci

b. u reszty dostawców energii z konkurencyjną fotowoltaiką, można odebrać maksymalnie 80 proc. tego, co wcześniej się przekazało - 20% naszej energii zatrzymuje sobie zakład energetyczny, zgodnie z zasadami dla prosumentów. Klient traci więc 20 proc. energii wyprodukowanej przez siebie, a przekazanej do sieci.

Wyłącznie więc w nowej ofercie łączonej ESOLEO i Plusa prosument ma możliwość skorzystania z wyjątkowej oferty - odbioru 100 proc. oddanej do sieci nadwyżki energii dla instalacji do 10 kW!

Energia jest "magazynowana" za darmo i można ją odebrać z sieci w ciągu roku.

II. Wielkość zamawianej instalacji - liczba paneli

Nowa oferta ESOLEO i Plusa oznacza też, że instalacja fotowoltaiczna nie musi być przewymiarowana, aby pokryć całkowite zapotrzebowanie na prąd. Klient płaci więc mniej za instalację, a do jej zamontowania potrzebna jest mniejsza powierzchnia dachu.

Przykładowe wyliczenie dla klienta potrzebującego 4 tys. kWh rocznie (4MWh):

Wariant I dla klienta ESOLEO i Plusa odbierającego 100 proc. oddanej do sieci nadwyżki energii:

· Instalacja nie wymaga przewymiarowania i dla wyprodukowania rocznego zapotrzebowania 4 tys. kWh (4 MWh) minimalna moc instalacji to 4 kW.

Wariant II dla klienta konkurencji odbierającego 80 proc. oddanej do sieci nadwyżki energii:

· Konieczne przewymiarowanie mocy instalacji nawet o 25 proc. Moc minimalna instalacji to 5 kW, która pozwala wyprodukować ok. 5 tys. kWh (5 MWh), ale do ok. 1 000 kWh zatrzymywane jest w sieci jako koszt magazynowania energii w sieci.

Różnica w cenie zakupu instalacji w ESOLEO w ramach tej oferty może wynieść od kilku do kilkunasty tysięcy złotych.

III. Umowa na Energię od Plusa

Klient korzystający z nowej oferty ESOLEO i Plusa, podpisuje umowę na Energię od Plusa. Okres promocyjny oferty z rozliczaniem 100 proc. energii zmagazynowanej w sieci wynosi 24 miesiące. Opłata handlowa w tym okresie dla klientów posiadających już jedną z usług Plusa lub Cyfrowego Polsatu to 1 zł, dla pozostałych klientów to 11 zł. Po okresie promocyjnym klient nadal będzie mógł korzystać z usługi magazynowania energii ze 100 proc. odbiorem, warunki będą dostosowane do obowiązujących regulacji prawnych oraz możliwości ofertowych na rynku.

IV. Warunki konieczne do skorzystania z oferty ESOLEO i Plusa:

1. Wybranie oferty instalacji fotowoltaicznej ESOLEO.

2. Po wykonaniu instalacji podpisanie z Plusem umowy kompleksowej z gwarancją ceny prądu (grupa taryfowa G12w) z aneksem na promocję na 2 lata.

3. Dla uzyskania rabatu w ramach Programu smartDOM konieczne jest posiadanie innej umowy abonamentowej w Plusie lub Cyfrowym Polsacie.

Więcej informacji w punktach sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu, jak również na Infolinii 222 136 222 oraz stronie internetowej www.esoleo.pl