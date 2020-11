- Myślę, że nikt nie spodziewał się takich protestów. Wiemy jak my, Polacy, jesteśmy zmęczeni ogólnym stanem w tym roku. Wyrok TK był takim elementem, który uruchomił skumulowaną, złą energię społeczną. Zwłaszcza wśród młodzieży, która nie chodzi do szkoły, nie może wyjść do kawiarni, czy do pubu - stwierdziła posłanka PiS i była wicepremier Jadwiga Emilewicz w Polsat News.