Zwłoki przy granicy z Białorusią. Policja bada okoliczności zdarzenia

Oprac.: Jan Manicki WIADOMOŚCI LOKALNE

Na podmokłym terenie na Podlasiu znaleziono we wtorek zwłoki mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że to ciało migranta, który nielegalnie przekroczył granicę polsko-białoruską. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności jego śmierci.

Zdjęcie Przy granicy z Białorusią znaleziono zwłoki mężczyzny / Straż Graniczna