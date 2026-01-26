W skrócie Policja w Łomży zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież puszki WOŚP ze sklepu.

Jeden ze sprawców, 40-latek z Makowa Mazowieckiego, miał przerwę w odbywaniu kary 25 lat pozbawienia wolności i zaatakował policjantów podczas zatrzymania.

Sprawcy usłyszeli zarzuty, a za kradzież w recydywie oraz napaść na funkcjonariuszy grozi im wieloletnie więzienie.

Komenda Miejska Policji w Łomży poinformowała, że zgłoszenie o kradzieży puszki WOŚP wpłynęło w czwartek po godz. 20. Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów. Złodzieje uciekli z miejsca kradzieży.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci zabezpieczyli nagranie ze sklepowego monitoringu. Zauważono na nim, jak jeden z mężczyzn odwraca uwagę pracowniczki sklepu.

W tym czasie drugi chwycił za puszkę z WOŚP i uciekł. Niedługo później do ucieczki dołączył jego kompan.

Łomża. Złodzieje ukradli puszkę WOŚP

Z komunikatu opublikowanego na stronie KMP w Łomży wynika, że jednego ze sprawców udało się namierzyć w piątek. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec Makowa Mazowieckiego.

"Podczas zatrzymania mężczyzna wyjął nóż i zaatakował policjantów. Został obezwładniony" - podano w komunikacie.

Po zatrzymaniu mężczyzny okazało się, że ma on "przerwę w odbywaniu kary, a jest skazany za najcięższą zbrodnię na 25 lat pozbawienia wolności".

"Policjanci ustalili również, że w grudniu 2025 roku publicznie i bez powodu kierował groźby karalne wobec innej osoby oraz w jednym z łomżyńskich sklepów dokonał kradzieży artykułów spożywczych na kwotę ponad 800 złotych" - czytamy.

Kradzież puszki WOŚP. Policjanci zatrzymali sprawców

W związku z dokonaniem przestępstwa w warunkach recydywy prokurator postawił 40-latkowi cztery kolejne zarzuty. Chodzi o zuchwałą kradzież, czynną napaść na funkcjonariuszy czy kierowanie gróźb karalnych.

Decyzją sądu 40-latek trafił do aresztu na trzy miesiące. "Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności, natomiast za czynną napaść na policjantów do 10 lat pozbawienia wolności. Za kradzież jest przewidziana kara do pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast za groźby do trzech lat" - podano w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę, że czynów dopuścił się w warunkach recydywy, kara może zostać zwiększona nawet o połowę" - dodano.

Drugiego mężczyznę, który brał udział w kradzieży puszki WOŚP, policjanci zatrzymali w poniedziałek rano. Okazał się nim 30-latek.

34. Finał WOŚP. Zebrano już ponad 180 mln zł

W niedzielę w całej Polsce miał miejsce 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a fundusze zbierano na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

W zbiórce pieniędzy uczestniczyło w tym roku 120 tys. wolontariuszy, zrzeszonych w prawie 1,7 tys. sztabach (w tym 88 zagranicznych).

W tegorocznej edycji WOŚP dotychczas udało się zebrać już 183 231 782 złotych.

