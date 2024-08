Niekontrolowane strzały z broni służbowej. Podano kierunek postępowania

Przyjmowany kierunek postępowania dotyczy dokładnie art. 354 par. 1 Kodeksu karnego. Według tego artykułu, żołnierz, który nieostrożnie obchodzi się z bronią wojskową albo jej nieostrożnie używa i przez to nieumyślnie powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, podlega karze aresztu wojskowego albo do trzech lat więzienia .

Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności pod nadzorem działu wojskowego Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ. Z informacji PAP ze źródeł zbliżonych do tego postępowania wynika, że mogło dojść do zacięcia się broni przy jej rozładowywaniu . Podczas próby usunięcia tego zacięcia przez żołnierzy padły niekontrolowane strzały.

Incydent podczas operacji Bezpieczne Podlasie. Ranna dwójka żołnierzy

O całej sprawie poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ we wtorek późnym wieczorem. Z opublikowanego komunikatu wynikało, że w miejscowości Nowa Łuka w województwie podlaskim doszło do nieszczęśliwego wypadku. "Podczas przekazywania broni w trakcie zmiany posterunku padły niekontrolowane strzały z broni służbowej, w wyniku których w nogę został postrzelony żołnierz 1 batalionu czołgów w Żurawicy /18 Dywizja Zmechanizowana " - podano.

Na miejscu zdarzenia żołnierzowi udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przetransportowano go do szpitala w Białymstoku. Podczas incydentu drugi żołnierz, z tego samego batalionu, został ranny w palec. Wojskowego zabrano do szpitala w Hajnówce, skąd trafił do placówki w Warszawie.