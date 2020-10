Podlascy policjanci poszukują 49-letniego Janusza F. podejrzanego o zabójstwo swojej żony. Do zbrodni prawdopodobnie doszło 30 września. Powieszone ciało kobiety znalazł jej 16-letni syn. Sekcja zwłok wykazała, że nie było to samobójstwo - miało to tylko zmylić prowadzących dochodzenie.

Zdjęcie Poszukiwany Janusz F. /KPP Kolno /Policja

Do zabójstwa 36-letniej Beaty miało dojść 30 września w miejscowości Brzozowo (woj. podlaskie). Powieszone ciało kobiety znalazł - po powrocie ze szkoły - 16-letni syn pary. Od razu zawiadomił policję.

Ustalenia śledczych, a także wyniki sekcji zwłok wskazują, że nie było to samobójstwo. Miało to tylko zmylić prowadzących dochodzenie. Podejrzanym o zabicie kobiety jest jej mąż, 49-letni Janusz F.

Mieli kłopoty

- Małżeństwo od dłuższego czasu miało kłopoty. W maju pani Beata wyprowadziła się z domu. Wróciła niecałe dwa tygodnie temu, by uporządkować sprawy rozwodowe - przekazała reporterka Polsat News Paulina Waszelewska.

Apel policji

Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które widziały mężczyznę lub mogą udzielić jakichkolwiek informacji w tej sprawie.

- Ostatnio był widziany w miejscowości Jeże w woj. warmińsko-mazurskim. To tam mundurowi odnaleźli samochód i telefon, które porzucił. Śledczy rozważają dwie opcje - Janusz F. popełnił samobójstwo albo wyjątkowo skutecznie ukrywa się przed policją - dodała reporterka Polsat News.