W skrócie Dwa balony przemytnicze z nielegalnymi papierosami zostały znalezione w województwie podlaskim w nocy z piątku na sobotę.

Pierwszy balon odkryto w Białymstoku, drugi w miejscowości Wierzchłowce, oba zawierały po 1,5 tysiąca paczek papierosów bez akcyzy.

Policja apeluje o niezbliżanie się do podejrzanych pakunków, szczególnie do balonów z ładunkiem, i zgłaszanie ich na numer alarmowy 112.

Pierwszy balon został znaleziony w Białymstoku przy ulicy Włókienniczej. - Policjanci białostockiego oddziału prewencji ujawnili szczątki balonu, który zawisł na drzewie - przekazał Interii mł. asp. Konrad Karwacki z podlaskiej policji.

Obok na ziemi leżał pakunek. Jak się okazało, wewnątrz znajdowało się 1,5 tys. paczek papierosów bez polskiej akcyzy. Balon najprawdopodobniej przyleciał z Białorusi.

Dwa balony przemytnicze ujawnione na Podlasiu

Tej samej nocy podlascy policjanci ujawnili również drugi balon przemytniczy. Tym razem w miejscowości Wierzchłowce w powiecie sokólskim. - To była taka sama sytuacja. W paczce też znaleziono papierosy - 1,5 tys. paczek. - przekazał oficer prasowy KWP w Białymstoku.

W związku z często zdarzającymi się incydentami związanymi z balonami przemytniczymi policja zaapelowała o ostrożność. "W przypadku zauważenia podejrzanych pakunków, w szczególności balonów z podczepionym ładunkiem, nie zbliżaj się do nich i nie dotykaj ich" - apelują służby.

"Takie obiekty mogą być wykorzystywane do przemytu i stanowić realne zagrożenie. Zachowaj bezpieczną odległość, nie podejmuj żadnych prób sprawdzania zawartości, niezwłocznie zadzwoń na numer alarmowy 112" - dodano.

