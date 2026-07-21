Zaoferowano mu kilkanaście tysięcy złotych. Pościg skończył się w kukurydzy

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Próbował uciec przed policją, ale utknął w kukurydzy. 19-latek przewoził w samochodzie sześciu cudzoziemców. Jak przyznał, za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy miał otrzymać 15 tysięcy złotych. Teraz grozi mu osiem lat więzienia.

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Szary samochód osobowy na polu kukurydzy, rozjechane rośliny i ślady jazdy widoczne wśród łodyg.
Samochód osobowy na polu kukurydzyKWP w Białymstoku materiał zewnętrzny

W skrócie

  • 19-latek został zatrzymany po pościgu, gdy próbował przewozić sześciu cudzoziemców przez granicę.
  • Za przewóz cudzoziemców młody kierowca miał otrzymać 15 tysięcy złotych.
  • Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz wykroczenia drogowe grozi mu do ośmiu lat więzienia.
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Podejrzenie, że samochodem marki Kia podróżują migranci, zgłosił policji dyżurny placówki Straży Granicznej w Sejnach. Policjanci zauważyli auto na jednej z ulic Grajewa i spróbowali je zatrzymać do kontroli. Kierowca jednak na widok sygnałów świetlnych gwałtownie przyspieszył.

Pościg za 19-latkiem. Przewoził sześciu cudzoziemców

Policjanci prowadzili pościg. Podczas kierowania nastolatek korzystał z telefonu i ignorował przepisy, stwarzając zagrożenie na drodze.

"W pewnym momencie kierujący skręcił w boczną ulicę, a następnie wjechał na pole kukurydzy. Tam zatrzymał pojazd i próbował uciec pieszo. Gęsta roślinność uniemożliwiła mu jednak sprawne oddalenie się. Policjanci natychmiast go zatrzymali" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku w wydanym komunikacie.

Okazało się, że zatrzymany przewoził sześciu Etiopczyków - czterech siedziało na tylnej kanapie, a pozostałych dwóch w bagażniku. 19-latek przyznał się, że za przewóz miał otrzymać 15 tysięcy złotych.

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Nawet osiem lat więzienia za pomoc w nielegalnej migracji

Kierowcę, jego pasażerów oraz samochód, którym podróżowali, przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej. Prowadzone są dalsze czynności.

Jak wyjaśnia policja, 19-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz pomoc w organizowaniu niezgodnego z prawem przekroczenia granicy państwowej i przewożenie cudzoziemców przebywających na terytorium Polski wbrew przepisom.

Za wykroczenia drogowe młody kierowca został ukarany mandatami. Dodatkowo za opisane czyny grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

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