W skrócie 19-latek został zatrzymany po pościgu, gdy próbował przewozić sześciu cudzoziemców przez granicę.

Za przewóz cudzoziemców młody kierowca miał otrzymać 15 tysięcy złotych.

Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz wykroczenia drogowe grozi mu do ośmiu lat więzienia.

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Podejrzenie, że samochodem marki Kia podróżują migranci, zgłosił policji dyżurny placówki Straży Granicznej w Sejnach. Policjanci zauważyli auto na jednej z ulic Grajewa i spróbowali je zatrzymać do kontroli. Kierowca jednak na widok sygnałów świetlnych gwałtownie przyspieszył.

Pościg za 19-latkiem. Przewoził sześciu cudzoziemców

Policjanci prowadzili pościg. Podczas kierowania nastolatek korzystał z telefonu i ignorował przepisy, stwarzając zagrożenie na drodze.

"W pewnym momencie kierujący skręcił w boczną ulicę, a następnie wjechał na pole kukurydzy. Tam zatrzymał pojazd i próbował uciec pieszo. Gęsta roślinność uniemożliwiła mu jednak sprawne oddalenie się. Policjanci natychmiast go zatrzymali" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku w wydanym komunikacie.

Okazało się, że zatrzymany przewoził sześciu Etiopczyków - czterech siedziało na tylnej kanapie, a pozostałych dwóch w bagażniku. 19-latek przyznał się, że za przewóz miał otrzymać 15 tysięcy złotych.

Nawet osiem lat więzienia za pomoc w nielegalnej migracji

Kierowcę, jego pasażerów oraz samochód, którym podróżowali, przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej. Prowadzone są dalsze czynności.

Jak wyjaśnia policja, 19-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz pomoc w organizowaniu niezgodnego z prawem przekroczenia granicy państwowej i przewożenie cudzoziemców przebywających na terytorium Polski wbrew przepisom.

Za wykroczenia drogowe młody kierowca został ukarany mandatami. Dodatkowo za opisane czyny grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.





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