W skrócie Podlaska policja prowadzi poszukiwania Kaji Kojder-Demskiej, etnolożki i aktywistki, która zaginęła w miejscowości Piłatowszczyzna w poniedziałek.

Ostatni raz widziano ją o godzinie 13, gdy poruszała się srebrnym Fiatem Punto z niesprawnym tłumikiem.

Policja udostępniła rysopis kobiety i apeluje o przekazywanie informacji pod numerem alarmowym 112 lub do Komendy Policji w Sokółce.

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Kaja Kojder-Demska zaginęła w poniedziałek. Kobieta wyjechała z domu srebrnym Fiatem Punto około godz. 12.30. O godzinie 13 była widziana po raz ostatni w miejscowości Piłatowszczyzna.

Według Fundacji Bezkres auto, którym poruszała się aktywistka miało niesprawny tłumik, w związku z czym podczas jazdy wydawało hałas. Fundacja podała również numer rejestracyjny pojazdu: FZ6628V.

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Kaja Kojder-Demska ma 45 lat, 165 cm wzrostu i waży około 90 kg. Komenda Policji w Sokółce, która prowadzi poszukiwania poinformowała również, że kobieta ma brązowe włosy za ucho i kolorowe tatuaże z motywem roślinnym na ramieniu. Nosi także okulary. W chwili zaginięcia była ubrana w ciemną sukienkę i ciemne buty sportowe oraz miała czarną nerkę zapinaną na pasie.

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Fundacja Bezkres przekazała również, że aktywistka miała przy sobie telefon komórkowy. Obecnie jest on jednak nieaktywny.

"Wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek informację na temat miejsca pobytu kobiety, prosimy zgłaszać pod numerem alarmowym 112, bądź kontaktować się z najbliższą jednostką Policji" - zaapelowała policja. Informacje można zgłaszać również bezpośrednio do KPP w Sokółce pod numerem +48 477 123 212.

Kaja Kojder-Demska jest członkinią zarządu Fundacji Bezkres należącej do Grupy Granica. Fundacja zajmuje się wspieraniem uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.





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