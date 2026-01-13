Jak informuje serwis siemiatyckiej policji, tamtejsi funkcjonariusze otrzymali telefon od mieszkańca miasta, który poinformował ich, że zabił swoją żonę. Chwilę później zmienił zdanie i stwierdził, że kobieta "zmartwychwstała".

Akcja policji w Siemiatyczach. Wszystko przez dziwne wezwanie

Policjanci zdecydowali, że natychmiast pojadą pod wskazany przez 53-latka adres. Na miejscu zastali zgłaszającego i jego partnerkę.

"Okazało się, że oboje byli nietrzeźwi. W trakcie czynności mężczyzna przyznał, że zgłoszenie było żartem" - czytamy w komunikacie.

Siemiatycze. Policjanci skierowali sprawę do sądu

Jak udało się ustalić, nie był to pierwszy taki "żart" w wykonaniu mężczyzny. Kilka dni wcześniej dzwonił na numer alarmowy, aby zgłosić, że "podpalił swoją żonę".

Wówczas również zgłoszenie okazało się nieprawdziwe, ale postawiło na nogi miejscowych funkcjonariuszy.

"W związku z bezpodstawnym wezwaniem służb policjanci sporządzili dokumentację, a wobec 53-latka zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu" - napisano.

Jednocześnie policjanci przypominają, że fałszywe zgłoszenia to wykroczenie. Ważniejsza jest jednak kwestia zaangażowania służb, które w tym czasie mogłyby ratować ludzkie życie, a finalnie znajdują się w miejscu, gdzie takiej pomocy nikt nie wymaga.

"Nie będzie środków". Czy prezydent nie podpisze kluczowej ustawy? Polsat News Polsat News