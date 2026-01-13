Zadzwonił na numer alarmowy i przyznał się do zabójstwa. Dziwny finał akcji

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Nietypowy "żart" postanowił zorganizować 53-letni mężczyzna z Siemiatycz, który zadzwonił na numer alarmowy policji. Podlasianin zgłosił, że zabił żonę, a niedługo później stwierdził, że "zmartwychwstała". Sprawa została skierowana do sądu.

Mężczyzna rozmawiający przez telefon komórkowy oraz fragment ramienia osoby w kurtce z napisem 'Policja' na żółtym pasku odblaskowym, zdjęcie podzielone na dwie części kontrastujące przedstawione sytuacje.
53-latek "żartował", że zabił żonęPickpick.com / Policja Siemiatyczedomena publiczna

Jak informuje serwis siemiatyckiej policji, tamtejsi funkcjonariusze otrzymali telefon od mieszkańca miasta, który poinformował ich, że zabił swoją żonę. Chwilę później zmienił zdanie i stwierdził, że kobieta "zmartwychwstała".

Akcja policji w Siemiatyczach. Wszystko przez dziwne wezwanie

Policjanci zdecydowali, że natychmiast pojadą pod wskazany przez 53-latka adres. Na miejscu zastali zgłaszającego i jego partnerkę.

Zobacz również:

Policja pomogła seniorce, zdj. ilustracyjne
Wiadomości lokalne

Z mieszkania dochodziły dziwne odgłosy. Policja apeluje do sąsiadów

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    "Okazało się, że oboje byli nietrzeźwi. W trakcie czynności mężczyzna przyznał, że zgłoszenie było żartem" - czytamy w komunikacie.

    Siemiatycze. Policjanci skierowali sprawę do sądu

    Jak udało się ustalić, nie był to pierwszy taki "żart" w wykonaniu mężczyzny. Kilka dni wcześniej dzwonił na numer alarmowy, aby zgłosić, że "podpalił swoją żonę".

    Wówczas również zgłoszenie okazało się nieprawdziwe, ale postawiło na nogi miejscowych funkcjonariuszy.

    "W związku z bezpodstawnym wezwaniem służb policjanci sporządzili dokumentację, a wobec 53-latka zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu" - napisano.

    Jednocześnie policjanci przypominają, że fałszywe zgłoszenia to wykroczenie. Ważniejsza jest jednak kwestia zaangażowania służb, które w tym czasie mogłyby ratować ludzkie życie, a finalnie znajdują się w miejscu, gdzie takiej pomocy nikt nie wymaga.

    Zobacz również:

    Starsze małżeństwo padło ofiarą oszusta. Oddali prawie milion zł (zdj. ilustracyjne)
    Małopolskie

    80-latkowie zgromadzili prawie mln zł w mieszkaniu. Wszystko przepadło w jednej chwili

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    "Nie będzie środków". Czy prezydent nie podpisze kluczowej ustawy?Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze