W skrócie We wsi Sobolewo samochód osobowy wjechał pod pociąg Polregio na niestrzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym, dwie osoby z auta trafiły do szpitala.

Wypadek miał miejsce na sezonowej linii kolejowej Białystok-Waliły, a zdarzenie nie zakłóciło znacząco ruchu pociągów.

Cztery lata temu na tym samym przejeździe wydarzył się podobny wypadek, a kolejarze przypominają kierowcom o ostrożności na przejazdach.

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"Na przejeździe kolejowo-drogowym we wsi Sobolewo (woj. podlaskie - red.) pod pociąg Polregio wjechała dzisiaj rano kierująca samochodem osobowym. Skutki braku ostrożności widać na zdjęciach. Nie ma ofiar śmiertelnych, ale dwie osoby podróżujące autem zabrano do szpitala" - podały w niedzielę Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wypadek miał miejsce na niestrzeżonym przejeździe niedaleko Białegostoku. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja.

Kolejny wypadek na przejeździe kolejowym. Samochód wjechał pod pociąg

Zdarzenie nie ma większego wpływu na ruch pociągów na tej trasie. "Linia Białystok-Waliły, dwie pary pociągów wyłącznie w weekendy, przedostatni pociąg w sezonie. A jednak…" - napisało PLK. Szynobus jeździ po tej trasie jedynie sezonowo, tylko cztery razy w tygodniu (dwa w sobotę i dwa w niedzielę), od maja do końca września.

W niedzielę po godz. 16:00 pojedzie nią jeszcze jeden pociąg z Białegostoku do Walił Stacji i z powrotem. Będzie to ostatni kurs w tym sezonie.

Pociągiem jechało pięć osób, nikomu nic się nie stało. Ze zdjęć publikowanych na portalach społecznościowych wynika, że samochód został poważnie zniszczony i zepchnięty z nasypu.

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"Słoneczna wrześniowa niedziela nagle zmienia się w koszmar, do akcji wkraczają służby, wiele osób musi pracować nad usunięciem skutków. Miejmy nadzieję, że ostatni sezonowy pociąg do Walił pojedzie już bez przygód. Kierowców ponownie prosimy o porzucenie myśli, że 'Tutaj nic nie jeździ'…" - zakończyły wpis polskie koleje.

Polskie koleje z apelem dla kierowców. "Porzućcie tę myśl"

Nieco ponad cztery lata temu na tym samym przejeździe w Sobolewie doszło do podobnego wypadku. Wtedy również dwie osoby z auta osobowego zostały ranne.

Kilka dni temu PKP PLK na innym niestrzeżonym przejeździe kolejowym tej samej trasie, zorganizowały spotkanie z mediami, by kierowcom przypomnieć o zasadach właściwego zachowania się na skrzyżowaniach torów z drogami.



