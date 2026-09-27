Wypadek na przejeździe kolejowym. Kierująca wjechała pod szynobus Polregio

Jan Nalepa

Jan Nalepa

"Na (niestrzeżonym - red.) przejeździe kolejowo-drogowym we wsi Sobolewo pod pociąg Polregio wjechała kierująca samochodem osobowym - przekazały Polskie Linie Kolejowe. Dwie ranne osoby zostały przewiezione do szpitala. Ponownie zaapelowano do kierowców, by porzucili myśli takie jak: tutaj nic nie jeździ.

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Szynobus z uszkodzonym przodem oraz przewrócony, zniszczony samochód przy torach kolejowych w Sobolewie.
Wypadek na Podlasiu. Szynobus zderzył się z samochodemX/ Polskie Linie Kolejowe S.A.materiały prasowe

W skrócie

  • We wsi Sobolewo samochód osobowy wjechał pod pociąg Polregio na niestrzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym, dwie osoby z auta trafiły do szpitala.
  • Wypadek miał miejsce na sezonowej linii kolejowej Białystok-Waliły, a zdarzenie nie zakłóciło znacząco ruchu pociągów.
  • Cztery lata temu na tym samym przejeździe wydarzył się podobny wypadek, a kolejarze przypominają kierowcom o ostrożności na przejazdach.
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"Na przejeździe kolejowo-drogowym we wsi Sobolewo (woj. podlaskie - red.) pod pociąg Polregio wjechała dzisiaj rano kierująca samochodem osobowym. Skutki braku ostrożności widać na zdjęciach. Nie ma ofiar śmiertelnych, ale dwie osoby podróżujące autem zabrano do szpitala" - podały w niedzielę Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wypadek miał miejsce na niestrzeżonym przejeździe niedaleko Białegostoku. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja.

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Zdarzenie nie ma większego wpływu na ruch pociągów na tej trasie. "Linia Białystok-Waliły, dwie pary pociągów wyłącznie w weekendy, przedostatni pociąg w sezonie. A jednak…" - napisało PLK. Szynobus jeździ po tej trasie jedynie sezonowo, tylko cztery razy w tygodniu (dwa w sobotę i dwa w niedzielę), od maja do końca września.

W niedzielę po godz. 16:00 pojedzie nią jeszcze jeden pociąg z Białegostoku do Walił Stacji i z powrotem. Będzie to ostatni kurs w tym sezonie.

Pociągiem jechało pięć osób, nikomu nic się nie stało. Ze zdjęć publikowanych na portalach społecznościowych wynika, że samochód został poważnie zniszczony i zepchnięty z nasypu.

"Słoneczna wrześniowa niedziela nagle zmienia się w koszmar, do akcji wkraczają służby, wiele osób musi pracować nad usunięciem skutków. Miejmy nadzieję, że ostatni sezonowy pociąg do Walił pojedzie już bez przygód. Kierowców ponownie prosimy o porzucenie myśli, że 'Tutaj nic nie jeździ'…" - zakończyły wpis polskie koleje.

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Nieco ponad cztery lata temu na tym samym przejeździe w Sobolewie doszło do podobnego wypadku. Wtedy również dwie osoby z auta osobowego zostały ranne.

Kilka dni temu PKP PLK na innym niestrzeżonym przejeździe kolejowym tej samej trasie, zorganizowały spotkanie z mediami, by kierowcom przypomnieć o zasadach właściwego zachowania się na skrzyżowaniach torów z drogami.

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