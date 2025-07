Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do Państwowej Straży Pożarnej w Łomży ok. godz. 3 rano w środę. Na miejscu okazało się, że w wypadku brał udział tylko jeden pojazd. Bus, którym podróżowało osiem osób, zjechał z drogi.

Łomża. Bus nagle zjechał z drogi. Osiem osób trafiło do szpitala

Na miejscu udzielono pomocy poszkodowanym pasażerom, którzy trafili następnie do szpitala. Wśród rannych było czworo dzieci w wieku od dwóch do 14 lat - one także zostały przekazane pod opiekę lekarzy.