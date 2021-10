Wybuch na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kuźnicy

"Wybuch w studzience kanalizacyjnej w budynku kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Samochód znajdujący się w środku zapalił się. Jedna osoba została ranna" - podał na Twitterze portal remiza.pl.

Według radia RMF obrażenia osoby poszkodowanej nie są poważne.



Podlaski Oddział Straży Granicznej nie odniósł się do zdarzenia, informując, że informacji na ten temat udziela Służba Celna.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (woj. podlaskie) potwierdziła, że do takiego zdarzenia doszło. Służba ta nie udziela jednak szczegółowych informacji dotyczących interwencji na granicy ze względu na to, że przejście graniczne w Kuźnicy jest obecnie objęte strefą stanu wyjątkowego.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.