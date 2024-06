Włodzimierz Cimoszewicz przed sądem. Zapadł wyrok

Sprawa dotyczy wydarzeń z 4 maja 2019 roku. Włodzimierz Cimoszewicz sprawował wówczas mandat europosła. Były premier na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce w województwie podlaskim potrącił rowerzystkę . 70-latka doznała złamania kości podudzia oraz otarć skóry twarzy i dłoni. Polityk nie wezwał służb, odwiózł poszkodowaną do domu. Kobieta i tak trafiła do szpitala.

Włodzimierz Cimoszewicz przed sądem. Prokuratura: Zbiegł z miejsca wypadku

Prokurator przyznał, że to ona przyczyniła się do wypadku, bo jechała przez przejście, co było zachowaniem naruszającym przepisy o ruchu drogowym, ale nie oznacza to wyłączenia odpowiedzialności karnej kierowcy.