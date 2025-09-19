Wielki pożar w Hajnówce. "Ogień objął całą konstrukcję"
Pożar budynku handlowo-usługowego w Hajnówce. - Ogień objął praktycznie całą konstrukcję - przekazał oficer prasowy KP PSP w Hajnówce. W szczytowym momencie z zagrożeniem walczyły 24 zastępy straży. Służby informują, że nikt nie został poszkodowany.
- Zgłoszenie o pożarze zabytkowego budynku wpłynęło do KP PSP w Hajnówce po północy. Po dotarciu na miejsce strażacy zauważyli, że spod dachu budowli wydobywa się bardzo dużo dymu, który był widoczny do trzeciego piętra - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Piotr Sienkiewicz.
Oficer prasowy KP PSP w Hajnówce dodał, że pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał z uwagi na drewnianą konstrukcję dachu oraz elementy wykończenia.
Hajnówka. Pożar zabytkowego budynku, ponad 20 zastępów straży w akcji
- Ponadto w budynku prowadzono sprzedaż mebli, w związku z tym ogień objął praktycznie całą konstrukcję - zaznaczył bryg. Sienkiewicz.
- W szczytowym momencie pożaru na miejscu pracowały 24 zastępy straży pożarnej, około 50 strażaków - informował rozmówca polsatnews.pl.
W wyniku działań służb zablokowany jest odcinek ul. Armii Krajowej w Hajnówce.
Służby informują, że nikt nie został poszkodowany.