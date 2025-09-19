- Zgłoszenie o pożarze zabytkowego budynku wpłynęło do KP PSP w Hajnówce po północy. Po dotarciu na miejsce strażacy zauważyli, że spod dachu budowli wydobywa się bardzo dużo dymu, który był widoczny do trzeciego piętra - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Piotr Sienkiewicz.

Oficer prasowy KP PSP w Hajnówce dodał, że pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał z uwagi na drewnianą konstrukcję dachu oraz elementy wykończenia.

Hajnówka. Pożar zabytkowego budynku, ponad 20 zastępów straży w akcji

- Ponadto w budynku prowadzono sprzedaż mebli, w związku z tym ogień objął praktycznie całą konstrukcję - zaznaczył bryg. Sienkiewicz.

- W szczytowym momencie pożaru na miejscu pracowały 24 zastępy straży pożarnej, około 50 strażaków - informował rozmówca polsatnews.pl.

W wyniku działań służb zablokowany jest odcinek ul. Armii Krajowej w Hajnówce.

Służby informują, że nikt nie został poszkodowany.

