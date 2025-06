Do zdarzenia doszło ok. godz. 9 rano na budowie drogi w Pruszkach Wielkich w woj. podlaskim. Walec drogowy pracujący na placu budowy zsunął się z budowanej drogi i przewrócił na bok, przygniatając kierowcę .

To nie pierwszy w ostatnich dniach poważny wypadek na budowie. Dziesięć dni temu do podobnego incydentu doszło w trakcie prac budowlanych jednego z bloków przy ul. Fabrycznej w Rzeszowie.

Wtedy do wypadku doszło podczas lania betonu z betoniarki. W jego trakcie doszło do awarii pojazdu, z którego oderwała się jedna część i przygniotła 49-letniego pracownika budowy. Przybyłym na miejsce zdarzenia służbom udało się uratować poszkodowanego mężczyznę, który z licznymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.