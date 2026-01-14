W skrócie W nocy ze środy na czwartek w Pasiecznikach Dużych w gminie Hajnówka doszło do pożaru domu jednorodzinnego.

Strażacy odnaleźli w spalonym budynku ciała dwóch osób: 11-letniego chłopca i 42-letniej kobiety.

Przyczyna pożaru nie została ustalona.

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w Pasiecznikach Dużych w gminie Hajnówka.

- O godzinie 3:41 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego - poinformował bryg. Piotr Sienkiewicz z PSP w Hajnówce.

Dom spłonął całkowicie. Nie żyją dwie osoby

Gdy strażacy dotarli na miejsce cały wykonany z drewna dom objęty był płomieniami, a jego dach i część ścian zawaliły się do wnętrza budynku.

Podczas gaszenia pożaru strażacy odnaleźli ciało jednej osoby.

- Ze wstępnych informacji wynikało, że w budynku mogły mieszkać nawet trzy osoby w związku z czym po ugaszeniu pożaru przystąpiono do sukcesywnego odgruzowywania i dokładnego przeszukiwania pogorzeliska - wyjaśnił bryg. Piotr Sienkiewicz.

Podczas prowadzonych prac odnaleziono ciało drugiej osoby. Z ustaleń policji wynika, że są to 11-letni chłopiec i 42-letnia kobieta.

Strażacy poinformowali, że przyczyna tragicznego pożaru nie jest znana.

