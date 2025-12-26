Tragiczny pożar na Podlasiu. Nie żyją dwie osoby

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Tragiczny pożar w miejscowości Sukowicze w gminie Szudziałowo na Podlasiu. Ogień objął dom i budynek gospodarczy. Zginęły dwie starsze osoby. W sumie w całej Polsce odnotowano w czwartek ponad 360 pożarów.

Strażacy gaszący palący się dom nocą, z budynku unoszą się gęste kłęby dymu, wokół rozciągnięte są węże strażackie, a pożar częściowo strawił już dach.
Tragiczny pożar domu na PodlasiuOSP Szudziałowomateriał zewnętrzny

  • Tragiczny pożar w Sukowiczach na Podlasiu pochłonął życie dwojga starszych osób.
  • 40 strażaków walczyło przez pięć godzin z ogniem, który całkowicie zniszczył dom.
  • W święta Bożego Narodzenia strażacy odnotowali ponad 300 pożarów w całym kraju.
Informacje o pożarze domu mieszkalnego strażacy otrzymali w czwartek ok. godziny 22:40. Przybyłe na miejsce służby stwierdziły, że pożar jest już rozwinięty.

"Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że cały drewniany budynek był objęty pożarem, a część konstrukcji dachu uległa całkowitemu zniszczeniu" - przekazało OSP Szudziałowo w komunikacie.

"Budynek spłonął doszczętnie, strażacy rozebrali pozostałe elementy domu" - poinformowali strażacy.

    W akcji ratunkowej trwającej około pięć godzin brało udział 40 strażaków z sześciu oddziałów Straży Pożarnej, a także policja, pogotowie ratunkowe oraz pogotowie energetyczne.

    "Z pierwszych informacji wynikało, że w środku mogą znajdować się dwie osoby. Niestety po stłumieniu ognia i przeszukaniu pomieszczeń natrafiono na dwa ciała" - przekazało OSP Krynki, którego strażacy brali udział w akcji gaśniczej.

    Dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przekazał, że ofiarami pożaru są 66-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta.

    Policja przybyła na miejsce zajmie się ustaleniem okoliczności zdarzenia.

    PSP: Ponad 300 pożarów w święta

    25 grudnia strażacy w całym kraju interweniowali 1082 razy. Spośród tych interwencji 361 dotyczyło pożarów, z czego 221 dotyczyło pożarów mieszkań. Najczęstszą przyczyną były pożary sadzy w przewodach kominowych - takich zdarzeń było 101.

    Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, w wyniku pożarów 15 osób odniosło obrażenia, a dwie straciły życie.

    Strażacy interweniowali również przy 17 zdarzeniach związanych z emisją tlenku węgla. Czadem podtruły się cztery osoby.

