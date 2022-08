- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godz. 11:42. Do akcji wysłano siedem zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego z Białegostoku - przekazała rzeczniczka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. - Pierwsze zastępy, które dotarły na miejsce, wyłowiły jedną osobę i poddały ją resustytacji. Ratownicy medyczni przewieźli poszkodowanego do szpitala - dodała.

Wypadek w Gąsówce Starej

W celu dotarcia do pozostałych ofiar tragicznego zdarzenia, strażacy musieli wypompować zawartość nieczystości, znajdujących się w szambie. - Po około dwóch godzinach udało się dotrzeć do pozostałych mężczyzn, jednak w ich przypadku lekarz stwierdził zgon - powiedziała mł. kpt. Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko. Według informacji lokalnych mediów ofiary to pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach w wieku około 45 lat.

Stan zdrowia poszkodowanego przewiezionego do szpitala nie jest znany. Przyczyny wypadku również nie zostały potwierdzone. Sprawą zajmie się policja i prokuratura.