Tragedia przed dyskoteką na Podlasiu. Sąd zadecydował ws. podejrzanego

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Sąd zgodził się na trzy miesiące aresztu dla jednego z mężczyzn podejrzanych o udział w bójce przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy - poinformowała w niedzielę policja. Drugi z podejrzanych ma m.in. dozór policji. W nocy z czwartku na piątek w wyniku obrażeń zmarł tam 18-latek.

Radiowozy polskiej policji stojące na parkingu, jeden z nich to nowoczesny biało-niebieski van Volkswagen z widocznym napisem 'Policja' na masce.
Tragedia przed dyskoteką na Podlasiu. Sąd zadecydował ws. podejrzanego (zdj. ilustracyjne)Mateusz WlodarczykAgencja FORUM

W skrócie

  • Młody mężczyzna zmarł po bójce przed dyskoteką w Wnory-Wiechy.
  • Sąd aresztował jednego z podejrzanych na trzy miesiące, drugiego objął dozorem policyjnym.
  • Trwa śledztwo, prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Policja informację o leżącym przed dyskoteką 18-latku z obrażeniami głowy otrzymała w nocy z czwartku na piątek. Do poszkodowanego wezwano ratowników medycznych, ale życia chłopaka nie udało się uratować.

W związku ze zdarzeniem zatrzymano dwóch 21-letnich mężczyzn. W sobotę prokuratura postawiła im zarzuty.

Zobacz również:

Wnory-Wiechy. Śmierć 18-latka przed dyskoteką. Dwie osoby z zarzutami
Podlaskie

Tragedia przed dyskoteką na Podlasiu. Nowe informacje ws. śmierci 18-latka

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Jeden z nich usłyszał zarzut udziału w bójce i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego nastąpiła śmierć pokrzywdzonego. Drugi z mężczyzn ma zarzut udziału w bójce.

    Wnory-Wiechy. Śmierć 18-latka pod dyskoteką. Sąd zdecydował o areszcie

    Jak poinformował w niedzielę rano rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, sąd zgodził się na trzy miesiące aresztu dla pierwszego z podejrzanych, któremu grozi dożywocie.

    Drugi ma dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi. 21-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.

    Zobacz również:

    Tragedia przed dyskoteką na Podlasiu (zdj. ilustracyjne)
    Podlaskie

    Nie żyje 18-latek znaleziony przed dyskoteką. Dwie osoby w rękach służb

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska

      Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że w bójce uczestniczyli młodzi mężczyźni z powiatu wysokomazowieckiego i powiatu ostrołęckiego (woj. mazowieckie).

      W sobotę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Łomży Dorota Leszczyńska informowała, że pokrzywdzony po zadanym mu ciosie uderzył głową o betonowe podłoże, doznając m.in. obrzęku mózgu, co spowodowało jego zgon.

      Prokurator poinformowała też wtedy, że czynności w tej sprawie są w toku i kolejne zatrzymania nie są wykluczone.

      Zobacz również:

      Bójka w hostelu w Starachowicach. Nie żyje 19-latek
      Świętokrzyskie

      Tragedia w hostelu. Nie żyje 19-letni Kolumbijczyk, zatrzymano kilka osób

      Maria Kosiarz
      Maria Kosiarz
      Polityczny zwycięzca roku. Ekspert wskazał dwóch liderów. ''Polacy szukają pewnej nowości w polityce''Polsat NewsPolsat News

      Najnowsze