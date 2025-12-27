W skrócie Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty po śmierci 18-latka w pobliżu dyskoteki w Wnory-Wiechy.

Jeden z zatrzymanych jest podejrzany o udział w bójce, drugi o udział w bójce i spowodowanie śmierci.

Prokuratura zapowiada dalsze działania, a kolejne zatrzymania są możliwe.

Informację o leżącym przed dyskoteką 18-latku z obrażeniami głowy policja otrzymała w nocy z czwartku na piątek. Jak informowali podlascy funkcjonariusze, do poszkodowanego wezwano ratowników medycznych, ale życia 18-latka nie udało się uratować.

W piątek poinformowano, że w związku ze zdarzeniem zatrzymano dwóch mężczyzn.

- W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali dwie osoby, które trafiły do policyjnego aresztu - poinformował wtedy rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Jednemu z zatrzymanych postawiono zarzut udziału w bójce z art. 158 Kodeksu karnego - przekazała z kolei w sobotę wieczorem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży Dorota Leszczyńska.

Wobec drugiego z podejrzanych w sobotę wieczorem wciąż prowadzone były czynności. Usłyszał on zarzuty udziału w bójce i spowodowania obrażeń, którego doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego.

Wnory-Wiechy. Śmierć 18-latka pod dyskoteką. Dwie osoby z zarzutami

Po zakończeniu czynności prokurator ma zdecydować o zastosowaniu środków wobec podejrzanych, w tym, czy będzie kierował do sądu wniosek o areszt.

Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że w bójce wzięli udział młodzi mężczyźni z powiatu wysokomazowieckiego i powiatu ostrołęckiego (woj. mazowieckie). Jak poinformowała Leszczyńska, pokrzywdzony został uderzony ręką i upadł na betonowe podłoże.

Rzecznik prokuratury dodała, że powstała rana głowy, a w jej następstwie wytworzyły się obustronne krwiaki podtwardówkowe, powstał obrzęk mózgu, co spowodowało zgon pokrzywdzonego.

Prokurator powiedziała, że czynności w tej sprawie są w toku i kolejne zatrzymania nie są wykluczone.

