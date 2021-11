Sytuacja na granicy. MON: Białoruskie służby niszczą ogrodzenie w nocy

Oprac.: Paweł Basiak WIADOMOŚCI LOKALNE

Białoruskie służby pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy - napisało we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze. Na opublikowanym filmie widać umundurowaną postać, która przecina drut kolczasty nożycami. W ciągu ostatniej doby doszło też do dwóch prób siłowego sforsowania granicy. Jeden z polskich żołnierzy został uderzony kamieniem w głowę.

Zdjęcie WOT przy granicy polsko-białoruskiej / foto. Terytorialsi/Twitter / Twitter