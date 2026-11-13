Syn zgłosił zaginięcie. Kluczowe porzucony koc i ślady na śniegu

Jan Nalepa

Jan Nalepa

Przyjechał w odwiedziny do matki, lecz 85-latki nie zastał. Zaniepokojony syn zgłosił zaginięcie, ruszyły poszukiwania. Kluczowe okazały się nagranie z monitoringu, ślady na śniegu i porzucony koc. Kobietę udało się odnaleźć. Policja z Moniek (woj. podlaskie) opisuje kulisy interwencji.

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Samochód policyjny przy zrujnowanych bunkrach w lesie, gdzie odnaleziono zaginioną kobietę
Liczyła się każda minuta. 85-latka znaleziona dzięki śladom na śnieguKPP Mońkimateriały prasowe

W skrócie

  • Policjanci z Moniek odnaleźli zaginioną 85-letnią kobietę, która wyszła z domu w lekkiej odzieży przy ujemnej temperaturze.
  • Kluczem do odnalezienia seniorki okazały się odciski butów na śniegu, które zaprowadziły funkcjonariuszy do starych betonowych umocnień.
  • Odnaleziona kobieta była wyziębiona i zdezorientowana, ale po badaniu lekarskim przekazano ją pod opiekę rodziny.
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Zdarzenie miało miejsce w czwartek przed godziną 10. Wtedy też dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach (woj. podlaskie) otrzymał informację o zaginięciu 85-letniej mieszkanki okolic Osowca.

Funkcjonariuszy powiadomił syn kobiety, który przyjechał do niej rano w odwiedziny, jednak nie zastał jej w domu. Po sprawdzeniu zamontowanego w budynku monitoringu, wezwał policję. Zobaczył na nagraniu, że kobieta, która ma problemy z pamięcią, około godz. 6 rano wyszła z domu i już do niego nie wróciła.

"Na dworze był mróz, a starsza pani nie miała na sobie kurtki - ubrała jedynie lekką bluzę i wzięła ze sobą koc. Liczyła się każda minuta, bo w taką pogodę bardzo szybko dochodzi do wychłodzenia" - podała policja w komunikacie.

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Podlaskie. 85-latka znaleziona w starym bunkrze. Pomogły ślady butów

Po przyjeździe funkcjonariusze z mońskiej drogówki ruszyli na poszukiwania 85-latki. Sprawdzali drogi, leśne ścieżki i okolice między Osowcem a Osowcem-Twierdzą.

Ostatecznie zauważyli na śniegu odciski butów, gdy przejeżdżali obok dawnych betonowych umocnień. Poszli ich śladem w kierunku bunkrów.

W pierwszym z nich nic nie znaleźli, jednak przed drugim, na gałęzi zawieszony był kolorowy koc. W ciemnym i zimnym wnętrzu schronu znaleźli wystraszoną i bardzo zmarzniętą 85-latkę, która nie wiedziała gdzie się znajduje.

Policjanci od razu pomogli jej wyjść, zaprowadzili ją do radiowozu i wezwali karetkę. Po badaniu okazało się, że pobyt w szpitalu nie jest potrzebny i kobieta mogła wrócić do domu pod opiekę rodziny.

Policja zaznaczyła w komunikacie, że niskie temperatury są ogromnym zagrożeniem dla osób starszych i zagubionych. Wystosowali również apel, by zwracać uwagę na osoby starsze idące ulicami bez ciepłych ubrań.

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