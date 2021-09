Straż Graniczna zabezpieczyła sprzęt i narzędzia potrzebne do nielegalnego przekroczenia granicy

- Mamy 100-procentową pewność, że strona białoruska pomaga osobom w nielegalnym przekroczeniu granicy - podkreśliła w rozmowie rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Jak wyjaśniła, strona białoruska pomaga nielegalnym imigrantom w forsowaniu zapory technicznej na granicy polsko-białoruskiej.

Michalska opisała jedną z wielu sytuacji, którą funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej uchwycili podczas obserwacji prowadzonej z PJN, czyli pojazdu obserwacyjnego. Na zarejestrowanym filmie widać, jak grupa kilku osób przechodzi przez płot z drutu kolczastego, który jest ustawiony wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Osoby te wchodzą na drabinę, by przedostać się na drugą stronę płotu.

Strona Białoruska pomaga imigrantom

- Po czym uciekają do lasu, a inne osoby zabierają drabinę z powrotem i wciągają ją na swoją stronę, bo widocznie ma być im jeszcze potrzebna - relacjonowała w rozmowie Michalska.



- Później, w pobliżu ogrodzenia po naszej stronie granicy, znajdujemy różnego rodzaju sprzęt - powiedziała rzeczniczka SG. Chodzi m.in. o wiertarki, noże i nożyce do cięcia drutu.

- Jest to sprzęt z oznaczeniami wskazującymi, że został wyprodukowany na Białorusi - podkreśliła Michalska.

- Nielegalni imigranci mają go również przy sobie. Tłumaczą nam później, że ktoś im dał te narzędzia, by im w ten sposób pomóc - dodała.



- Tymczasem, po tamtej stronie granicy jest przecież służba białoruska, której zadaniem powinno być niedopuszczenie do nielegalnego przekroczenia granicy. Jeżeli ktoś podstawia drabiny, to jest to widoczne również dla białoruskich służb - zwróciła uwagę Michalska.



Film z pojazdu obserwacyjnego, który zarejestrował Podlaski OSG można obejrzeć na Twitterze Straży Granicznej.



Straż Graniczna podała również w środę, że od 1 września br. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 116 osób za pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. We wtorek zatrzymano pięć takich osób. Wśród nich jest obywatel Iraku posiadający status uchodźcy w Niemczech, dwoje obywateli Syrii z niemieckimi tytułami pobytowymi, obywatel Ukrainy oraz obywatel Polski.