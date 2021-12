Straż Graniczna: Najmniej prób przedarcia się do Polski od sierpnia

"20 grudnia granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć 26 osób"- podała na Twitterze Straż Graniczna. "To od początku sierpnia najmniejsza liczba dobowych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski" - podano.

Granica z Białorusią. Migranci utknęli na bagnach. Akcja ratownicza służb



Według Straży Granicznej na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży grupa 10 cudzoziemców próbowała siłowo sforsować granicę - napisała na Twitterze Straż Graniczna.

Reklama

Nowa taktyka migrantów i służb białoruskich

Według rzeczniczki Straży Granicznej por. Anny Michalskiej od około tygodnia służby białoruskie stosują nową metodę odciągania uwagi polskich służb od miejsc, w których planowane są próby przedostania się przez zasieki graniczne.

- Ta próba (podjęta koło Białowieży - red.) pokazuje, że od kilku dni Białorusini próbują nowej metody, czyli w jednym miejscu przecinają concertinę i wysyłają grupę cudzoziemców - zachowują się głośno, rzucają kamieniami i kawałkami drzewa, oślepiają - a kilkadziesiąt metrów dalej, w tym samym czasie, po cichu próbuje przechodzić grupa cudzoziemców - powiedziała por. Anna Michalska.

Straż Graniczna uznaje, że takie zachowanie jak to, które ostatniej doby miało miejsce na terenie działania placówki w Białowieży, służby obserwują od około tygodnia. Dodano, że polskim funkcjonariuszom udało się udaremnić tę próbę przejścia do Polski.

Do kolejnych incydentów ostatniej doby doszło w Narewce, gdzie w poniedziałek ok. godz. 22 żołnierze stwierdzili przecięcie concertiny. Po tym jak zabezpieczenie zostało naprawione uszkodzono je ponownie. Jak informuje SG, patrol zauważył w tym miejscu pięciu cudzoziemców. Grupa ta, widząc polskich funkcjonariuszy, oddaliła się.

Kolejna próba przejścia miała miejsce ok. godz. 1 w nocy w Czeremsze, gdzie granicę próbowało nielegalnie przekroczyć siedmiu cudzoziemców. Również tam cudzoziemcy wycofali się, na widok polskich patroli.



40 tys. prób przekroczenia granicy

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od początku grudnia było 1,2 tys. prób. W listopadzie odnotowano 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.