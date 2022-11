Straż Graniczna: 124 osoby próbowały dostać się z Białorusi do Polski

Oprac.: Paweł Basiak WIADOMOŚCI LOKALNE

124 osoby próbowały we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. 18 Egipcjan przeprawiło się przez graniczną rzekę Świsłocz - przekazała Straż Graniczna. W całym październiku odnotowano łącznie ok. 2,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Zdjęcie Straż Graniczna informuje o przypadkach przekroczenia granicy / Karol Porwich / East News