Według informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, do wypadku doszło we wtorek o godz. 5:06 na wysokości Złotorii (ok. 18 km od centrum Białegostoku).

Śmiertelny wypadek na S8. Jedna osoba nie żyje, dwie w szpitalu

Nie żyje pasażerka samochodu osobowego, którzy zderzył się z tirem - poinformował rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Jak dodał, dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Samochody osobowe kierowane są na drogi serwisowe, a ciężarówki jadące w stronę Białegostoku na wysokości Zambrowa kierowane są na DW 66.

Służby przewidują, że utrudnienia mogą potrwać około czterech godzin.

Tragiczny bilans na drogach. 20 ofiar śmiertelnych

To kolejny groźny wypadek w okresie świąteczno-noworocznym. Jak poinformowała policja, od środy do niedzieli doszło do 155 wypadków drogowych, zginęło w nich 20 osób, 212 zostało rannych.

Najtragiczniejsze zdarzenie miało miejsce w Wigilię w miejscowości Zielęcice w woj. opolskim. Na skutek zderzenia dwóch samochodów zginęło sześć osób. Do zdarzenia doszło na łuku drogi.

Na drodze S8 w powiecie rawskim (woj. łódzkie) w wyniku karambolu w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zderzyło się dziewięć aut, dziewięć osób zostało rannych.

