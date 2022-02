Straż Graniczna poinformowała, że w środę 15 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Wśród nich było 7 obywateli Pakistanu, 5 obywateli Jemenu i 3 obywateli Gwinei. "Wszyscy przylecieli z Rosji na Białoruś. Część z nich mieszkała nawet kilka miesięcy w Rosji" - powiedziała por. Michalska.

Jak przekazała rzeczniczka, w rejonie Czeremchy funkcjonariusze SG zaobserwowali już w czwartek grupę nielegalnych imigrantów, która kilka razy podchodziła pod granicę z drabiną. - Prawdopodobnie planowali przerzucić ją przez concertinę, ale na widok naszych patroli wycofali się i w rezultacie nikt nie przekroczył granicy - przekazała rzeczniczka.

"Być może to kolejna prowokacja"

Również na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze funkcjonariusze zauważyli dzisiaj rano, że nie ma godła Białorusi na jednym ze słupów granicznych po białoruskiej stronie. Wcześniej por. Michalska informowała, że żołnierze białoruscy poodkręcali śruby z tabliczek mocujących godło Białorusi na słupach granicznych.

- Nie wiemy, czy to jest planowane działanie, czy kolejny etap scenariusza białoruskich służb, a może za chwilę nas oskarżą o to, zwłaszcza, że już raz posądzali nas o zniszczenie znaków, więc być może to kolejna taka prowokacja - oceniła por. Michalska.