Do tragedii doszło w piątek, 17 grudnia. W Radzyniu Podlaskim zmarł 38-letni policjant. O sprawie informuje radzyn.24wspolnota.pl.



- Postępowanie toczy się w kierunku namowy do samobójstwa, ale na tym etapie nie ujawniamy szczegółów. Mogę jedynie powiedzieć, że do zdarzenia doszło po zakończeniu służby, a szczegółowe okoliczności śmierci wyjaśni sekcja zwłok, która zostanie przeprowadzona w środę Zakładzie Medycyny Sądowej w Lublinie - powiedział portalowi Janusz Syczyński, szef radzyńskiej prokuratury.



Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, informuje natomiast, że policjant prawdopodobnie zginął od postrzału. Wiadomo też, że do zdarzenia doszło na terenie komendy.



