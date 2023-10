Według pierwszych informacji podanych przez straż pożarną, ogień obejmował 10 hektarów. - W tym momencie jest to około 70 hektarów spalonej powierzchni - powiedział Interii bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP.

Płomienie próbuje opanować około 50 strażaków, 10 zastępów, oraz personel Biebrzańskiego Parku Narodowego . Akcja wspomagana jest przez policyjny śmigłowiec Black Hawk wyposażony w zbiorniki na wodę oraz dwa samoloty typu Dromader należące do Lasów Państwowych.

Trudne warunki terenowe i pogodowe

Akcję utrudniają warunki terenowe i pogodowe, a wsparcie w powietrza jest w tej sytuacji "nieocenione". - Są to tereny bagienne, grząskie, nie wszędzie możemy wjechać samochodami. Strażacy pracują w trudnych warunkach wywołanych porywami wiatru. Jest też sucho - mówił rzecznik PSP.

Płomienie szaleją na obszarze o długości do trzech kilometrów. Sytuacja jest niebezpieczna, ale - jak podkreślił Kierzkowski - "w tym momencie nie ma żadnych alarmujących sygnałów" wskazujących na to, że pożar mógłby wymknąć się spod kontroli. - Działania gaśnicze będą trwały prawdopodobnie do późnych godzin wieczornych. Później będziemy obserwować sytuację - mówił.