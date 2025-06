Pościg przy polskiej granicy. Kierowca uciekł, trwają poszukiwania

W rejonie miejscowości Poluńce patrol Straży Granicznej przystąpił do pościgu za chryslerem, który nie zatrzymał się do kontroli. Jak się okazało, w dziewięcioosobowym aucie, poza "kurierem", podróżowało dwunastu Somalijczyków. Mężczyźni nie mieli dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Kierowcy udało się uciec.