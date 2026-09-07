W skrócie
- Pomnik i miejsce pochówku żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii w powiecie hrubieszowskim zostały ponownie zniszczone przez nieznane osoby.
- Policja prowadzi śledztwo obejmujące znieważenie miejsca spoczynku, przestępstwo z nienawiści na tle narodowościowym oraz uszkodzenie mienia.
- W sierpniu wcześniej doszło do aktu wandalizmu na tym samym pomniku, podczas którego pomnik pomalowano farbą i uszkodzono jego elementy.
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Do kolejnego zniszczenia pomnika UPA doszło w niedzielę w uroczysku Białystok w gminie Dołhobyczów. Jak przekazała w poniedziałek asp. sztab. Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji, nieznani sprawcy uszkodzili napisy znajdujące się na kamiennym obelisku.
Do momentu publikacji tego tekstu, nie zatrzymano sprawców. Policja rozpoczęła poszukiwania i zabezpiecza materiał, który może pomóc ustalić ich tożsamość.
Pomnik żołnierzy UPA ponownie uszkodzony
Postępowanie prowadzone jest w kierunku znieważenia pomnika i miejsca spoczynku ukraińskich żołnierzy, nienawiści na tle narodowościowym oraz uszkodzenia mienia.
To kolejny przypadek zniszczenia tego miejsca w ostatnich tygodniach. W sierpniu pomnik został pomalowany farbą w sprayu, a sprawcy wycięli stanowiący jego integralną część ozdobny łuk.
Jak informowało wówczas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na miejscu zabezpieczono puszkę po farbie, butelkę po alkoholu i koszulkę. W pobliskich zaroślach odnaleziono również odcięty fragment pomnika.
Tamten akt wandalizmu potępiła Ambasada Ukrainy w Polsce. W komunikacie podkreślono, że niezależnie od trudnych i tragicznych kart wspólnej historii, miejsca pochówku i pamięci powinny pozostawać poza sporami politycznymi i być otaczane szacunkiem.
Żołnierze UPA pochowani w uroczysku Białystok
Na terenie uroczyska Białystok w pobliżu miejscowości Liski pochowanych jest 41 żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii, którzy zginęli w lutym 1946 roku w walkach z oddziałem NKWD.
Pierwsze upamiętnienie powstało tam prawdopodobnie w latach 1996-1997. W 2019 roku na mogile ustawiono duży granitowy kamień z wygrawerowanym godłem Ukrainy, napisem oraz danymi pochowanych osób.
Lubelski Urząd Wojewódzki informował wcześniej, że grób członków UPA w gminie Dołhobyczów nie figuruje w prowadzonej przez wojewodę ewidencji grobów i cmentarzy wojennych.