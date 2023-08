W województwie podlaskim policjanci rozpoczęli pościg za samochodem, który nie zatrzymał się do kontroli. Już na początku zauważyli, że kierowca jest "młody", jednak gdy go złapali, okazało się, że osoba prowadząca pojazd to... 11-latek. Równie zaskakujące są informacje ujawnione przez młodego chłopca. Dziecko wyznało funkcjonariuszom, że ukradło auto z lasu, bo chciało się przejechać. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.