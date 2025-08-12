W skrócie W ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 120 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

35-osobowa grupa migrantów rzucała kamieniami w stronę polskich służb.

SG udostępniła nagranie, na którym widać próbę sforsowania zapory.

Minionej doby odnotowano ponad 120 prób sforsowania polskiej granicy - podaje Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Grupa licząca 35 osób próbowała przejść na stronę polską w rejonie placówki w Białowieży. Jak czytamy w komunikacie SG, migranci rzucali kamieniami w stronę służb.

"Czynności związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji prowadzone były również przez funkcjonariuszy z placówek SG w Narewce, Michałowie i Czeremsze" - dodano.

Do wpisu w mediach społecznościowych dołączono nagranie z granicy.

Granica polsko-białoruska. Próby nielegalnej przekroczenia

We wtorek nad ranem w rejonie placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych dwie kolejne grupy migrantów próbowały dostać się do Polski.

"Większość cudzoziemców, którzy wczoraj nielegalnie usiłowali przekroczyć granicę, na widok interweniujących polskich służb, wycofała się w głąb Białorusi" - czytamy na stronie podlaskiej SG.

Straż Graniczna pokazała nagranie. Szturmowali granicę przenośną toaletą

W zeszłym tygodniu na przygranicznym terenie w okolicy wsi Czeremcha (woj. podlaskie) doszło do niecodziennej sytuacji. "Cudzoziemcy próbowali pokonać zabezpieczenia granicy, wykorzystując przenośną toaletę" - poinformowali strażnicy w mediach społecznościowych.

Do wpisu załączono nagranie, na którym widać grupkę osób, które wykorzystały plastikową ubikację jako przenośny podest do wspięcia się na ogrodzenie. Po chwili na miejscu pojawia się patrol straży, który błyskawicznie pacyfikuje pomysłowych migrantów.

"Mężczyźni ci zostali ujęci kilkaset metrów od linii granicy. Całe zdarzenie było nagrywane przez osobę stojącą po białoruskiej stronie" - relacjonowano.

"Na granicy utrzymuje się wysoka presja migracyjna. Każdego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej podejmują działania związane z przeciwdziałaniem próbom nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców" - czytamy we wpisie SG na platformie X.

W sierpniu na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 1550 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy - podają służby.

