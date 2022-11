Do wypadku doszło po godz. 8 rano w sobotę. Ofiary - kierowca i jego pasażerka - podróżowały autem osobowym. Według danych strażaków, to osoby w wieku ok. 70 lat. Kierowca busa ma ok. 40 lat, nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Na miejscu policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji poinformowała, że wstępne ustalenia wskazują, iż kierowca samochodu osobowego, podczas wyprzedzania ciężarówki, zderzył się z jadącym z naprzeciwka busem.

Reklama

Zdjęcie Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło podczas manewru wyprzedzania / KW PSP W BIAŁYSMTOKU / materiały prasowe

Utrudnienia na drodze. Policja wyznaczyła objazdy

Do wypadku doszło na odcinku dk 19 między Boćkami a Dziadkowicami. Wyznaczone zostały objazdy: w Bielsku Podlaskim oraz w Siemiatyczach samochody osobowe i ciężarowe kierowane są na drogę krajową 66 w kierunku Kleszczel, a następnie na drogę wojewódzką nr 693.

Według informacji służb drogowych, utrudnienia potrwają do południa.