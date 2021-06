W wypadku na działce w miejscowości Zajezierce (woj. podlaskie) zginął ceniony lekarz i naukowiec, prof. profesor Tadeusz Łapiński z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i jego żona - informuje "Kurier Poranny".

Prof. Tadeusz Łapiński był zastępcą szefa Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii a jego żona pielęgniarką na oddziale covidowym.

Okoliczności śmierci dwóch osób: 63-letniego mężczyzny i 53-letniej kobiety, których ciała znaleziono na prywatnej działce, wyjaśnia policja - informował w czwartek rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Wówczas nie podawano jeszcze, że ofiarami są Łapiński i jego żona.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na jednej z posesji w miejscowości Zajezierce.

O godzinie 20.25 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego zadzwonił mężczyzna z prośbą o pomoc - czytamy w "Kurierze Porannym". Jak powiedział, ratował żonę, która topiła się w basenie, udzielał jej pierwszej pomocy.

Po przyjeździe służb medycznych na miejsce okazało się, że nie żyją dwie osoby.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Białymstoku.

"Dla nas to szok"

Informacje o śmierci prof. Łapińskiego potwierdziła rzeczniczka szpitala.

- Dla nas to szok. Pan Profesor Tadeusz Łapiński był niezwykle cenionym specjalistą i jest to olbrzymia strata dla naszego szpitala i całego środowiska akademickiego. Stał na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, cechowała go empatia, był mocno zaangażowany w leczenie pacjentów, zawsze był blisko nich, podobnie jak jego żona, która także pracowała na oddziale covidowym - powiedziała Katarzyna Malinowska-Olczyk.

"Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca br. zmarł tragicznie prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński, pracownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, lekarz, wieloletni nauczyciel akademicki. (...) W Zmarłym żegnamy wspaniałego człowieka, szanowanego nauczyciela akademickiego, wychowawcę młodzieży" - to z kolei fragment oświadczenia rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.