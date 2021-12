- Te działania to nie tylko wojna hybrydowa, ale mają też one charakter działań dot. dezinformacji, w ramach ataków hakerskich na infrastrukturę krytyczną, manipulacji cenami i dostawami gazu - mówił Piotr Müller.



Rzecznik rządu przyznał, że ćwiczenia i mobilizacje wojsk na terenie Białorusi czy Rosji "budzą uzasadniony niepokój Polski i jej sojuszników".



- Te wszystkie działania powodują, że jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji geopolitycznej, o której trzeba mówić wprost. Mówił o niej premier Mateusz Morawiecki podczas zagranicznych wizyt, a także pan prezydent Andrzej Duda podczas kontaktu ze swoimi odpowiednikami we wszystkich innych krajach oraz w Kwaterze Głównej NATO. Nasze wyzwania polegają na bieżącym informowaniu oraz walką z dezinformacją - mówił Piotr Müller.



- Z tego też tytułu spotykamy się dzisiaj tutaj, będziemy podejmować działania informacyjne w pobliżu granicy. Również dzisiaj pierwsze ekipy medialne będą miały dostęp do pasa przygranicznego. Chcemy wyjaśniać tę sytuację, która ma miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, ona ma dużo szerszy kontekst- zapowiedział.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że bardzo ważna jest "odporność społeczeństwa i odporność mediów", by umieć rozróżniać "działania dezinformacyjne od prawdziwej informacji".



- Mamy do czynienia ze złożoną i dynamiczną sytuacją w regionie. Ta sytuacja zmienia się na niekorzyść - celowo sprowadzani migranci są wykorzystywani jako narzędzia celem destabilizacji -mówił.





Poza terenem przygranicznym

Centrum Prasowe działa w Popławcach, w połowie drogi między Sokółką a Kuźnicą. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazał, że za infrastrukturę obiektu zadbała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. To lokalizacja poza terenem przygranicznym objętym ograniczeniami obowiązującymi od 1 grudnia.

W centrum, które działającym w godzinach 7-21 (z możliwością zmiany w zależności od sytuacji na granicy) będą odbywały się m.in. konferencje prasowe czy - jak podano - specjalne warsztaty z ekspertami od tematyki wschodniej na temat sytuacji geopolitycznej.

Urząd opublikował też zasady udzielania akredytacji. Przyjęto w nich, że z uwagi na sytuację epidemiczną w centrum prasowym jednocześnie może pracować jeden zespół z danej redakcji. W skład jednego zespołu mogą wchodzić maksymalnie trzy osoby. "Z uwagi na konieczność zachowania reżimu epidemicznego, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczeń w udzielaniu akredytacji" - podał PUW.

Zasady pracy na granicy przybliżył reporter Polsat News Andrzej Wyrwiński.