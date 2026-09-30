W skrócie Na bocznicy kolejowej w Białymstoku znaleziono foliowy pakunek przymocowany do cysterny z olejem napędowym.

Teren został zabezpieczony przez policję, a w okolicy występują utrudnienia w ruchu.

Policyjni pirotechnicy sprawdzą pakunek dopiero po odholowaniu pozostałych cystern ze składu.

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Podejrzany przedmiot znaleźli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Pakunek był przymocowany do jednej z cystern znajdujących się na bocznicy kolejowej.

Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczyli teren. Jak przekazała Interii podkom. Malwina Olszewska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, akcja powoduje duże utrudnienia w ruchu.

- Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zostało zabezpieczone przez policjantów - powiedziała Interii podkom. Malwina Olszewska.

Pakunek na cysternie z olejem napędowym. Pirotechnicy czekają

Jak wyjaśniła policjantka, czas trwania policyjnej akcji i utrudnień zależy od tego, jak szybko uda się odholować pozostałe cysterny. W składzie znajdowały się 32 cysterny.

Dopiero po ich odholowaniu policyjni pirotechnicy będą mogli sprawdzić znaleziony pakunek.

Wcześniej insp. Bartosz Loryś z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Białymstoku przekazał Interii, że funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia przed dostępem osób trzecich.

Utrudnienia obejmują ulice Składową, Kopernika i Hetmańską - prowadzące z dwóch stron do ważnego z punktu widzenia komunikacji w mieście tunelu im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila".W związku z działaniami służb ewakuowano również pracowników stacji benzynowej przy ul. Kopernika.

Polskie Radio Białystok poinformowało, że mimo trwającej akcji, ruch pociągów powinien odbywać się bez zakłóceń.

Według RMF FM pociąg, przy którym znaleziono pakunek, przyjechał z Suwałk 25 września.



