Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mogą ogłosić plan referendum na konferencji prasowej we wtorek - donosi "Gazeta Wyborcza". - Ponownie chcą władzy i chcą wykorzystać mieszkańców województwa - stwierdził w rozmowie z "GW" Krzysztof Truskolaski , przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Podlasiu.

- Nasze zwycięstwo zostało ukradzione . Ten zarząd, który dzisiaj tam funkcjonuje, to jego fundamentem jest oszustwo . (...) Mieliśmy tam do czynienia z wulgarnym przekupstwem posadami - stwierdził poseł PiS.

Zaznaczył, że jego partia tak działać nie będzie. - Bardzo poważnie rozważamy kwestię referendum. (...) Moim zdaniem to referendum ma szansę powodzenia - ocenił Sasin.

Wcześniej Sasin zapowiadał, że "wiatr zmian nie ominie województwa podlaskiego". "Zrobimy wszystko, by fatalne rządy koalicji 13 grudnia przestały hamować rozwój naszego regionu. Pierwsze kroki już niebawem" - ogłosił na portalu X.

Do tematu odniósł się również poseł PiS z Podlasia Sebastian Łukaszewicz , wicemarszałek Podlasia w poprzedniej kadencji. "Gdyby wybory odbyły się dziś, obóz prawicy zdobyłby 22 z 30 mandatów, a obecny marszałek z Platformy Obywatelskiej został wyłoniony wbrew woli Podlasian" - ocenił.

"Z naszych analiz wynika, że do ogłoszenia referendum potrzebujemy znacznie mniej podpisów, niż zostało zebranych dla prezydenta Karola Nawrockiego w naszym regionie, a do tego, by referendum było ważne - o blisko 100 tys. osób mniej, niż zagłosowało na Karola Nawrockiego w Podlaskiem w drugiej turze wyborów prezydenckich" - dodał.