Pędzili 300 km/h ulicami miasta. Wszystko transmitowali w internecie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło niedawno na ulicach Białegostoku . Młodzi ludzie postanowili urządzić sobie rajd ulicami miasta , a na dodatek wszystko transmitowali na żywo w internecie .

O nagraniu stało się głośno za sprawą youtubera Michała Jesionowskiego, prowadzącego kanał "Miłośnicy czterech kółek - zrób to sam". W jednym ze swoich materiałów opublikował on wideo, na którym widać niebezpieczną jazdę ulicami Białegostoku.

Białystok. Pędzili ulicami 300 km/h

Rajd ulicami Białegostoku. Sprawą zajmuje się policja

Kierowca "chwalił się", że w pewnym momencie na liczniku miał nawet 300 km/h , a jego pasażerka co chwila ekscytowała się przybywającą liczbą widzów oglądającą live .

- To co robią twórcy internetowi doprowadziło do tego, że każdy chce być popularny. Każdy "Seba" i "Karyna" teraz chce pojeździć i popalać po mieście - skomentował youtuber Michał Jesionowski.