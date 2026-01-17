Niespotykane od lat zjawisko na północnym wschodzie Polski. "Zmuszone do odlotu"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Najgłębsze jezioro w Polsce po latach znów skute lodem. Silne i długotrwałe mrozy sprawiły, że Hańcza zamarzła. - To niespotykane od lat zjawisko - powiedziała dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska.

Zamarznięte jezioro z lotu ptaka (zdj. ilustracyjne)Piotr DrasAgencja FORUM

W skrócie

  • Jezioro Hańcza, najgłębsze w Polsce, po latach zostało po latach skute lodem.
  • Długotrwałe mrozy na Suwalszczyźnie zmusiły ptaki wodne do opuszczenia zamarzniętego jeziora.
  • Rzeka Czarna Hańcza i jezioro Hańcza w Suwalskim Parku Krajobrazowym są obecnie całkowicie zamarznięte.
Jezioro Hańcza zamarza najpóźniej ze wszystkich jezior w północno-wschodniej części Polski.

Kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu, lód pokrywał jezioro zwykle w pierwszej połowie stycznia. Od kilkunastu lat na jeziorze rzadko można było spotkać lód.

Zamarznięte jezioro otoczone ośnieżonymi drzewami, w tle lekka mgła nadająca zimowej scenerii spokojny, chłodny klimat.
Zamarznięte jezioro HańczaMiasto Suwałki/Facebookmateriał zewnętrzny

Jezioro Hańcza zamarsło. "Od lat niespotykane zjawisko"

- Od lat nie mamy silnych mrozów, mamy je dopiero teraz w styczniu. W związku z tym, że nie było wiatru, Hańcza zdążyła się wychłodzić i zamarzła tak jak inne jeziora - powiedziała Świerubska.

- To od lat niespotykane zjawisko - opisywała sytuację Teresa Świerubska.

    Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego dodała, że po latach sytuacja na jeziorze wróciła do normalności. Poinformowała też, że zamarznięte jezioro zmusiło kilkadziesiąt kaczek i łabędzi do odlotu.

    Synoptyk powiedziała, że zwykle ptaki te szukają niezamarzniętych wód na Kanale Augustowskim.

    Polski biegun zimna. Zamarzło najgłębsze jezioro

    Na Suwalszczyźnie, zwanej polskim biegunem zimna, już od drugiej połowy grudnia panują silne mrozy. W ciągu dnia jest około -10 stopni C a w nocy -15 stopni C.

    W centrum Suwałk zamarzła także rzeka Czarna Hańcza, która wypływa z jezior Hańcza i płynie w obrębie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

    Jezioro Hańcza położone jest na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jest w całości objęte ochroną jako rezerwat przyrody.

    Głębokość Hańczy wynosi według różnych danych: 108,5 m,111,5 lub 113 m. Ma powierzchnię 304 hektarów. Jest to jedno z największych jezior na Suwalszczyźnie. Wody jeziora Hańcza są bardzo czyste.

    W najbliższych dniach w Polsce szykują się spore mrozy. Najzimniej będzie na wschodzie, a w dolinach bieszczadzkich temperatura może spaść nawet do minus 21 stopni C - powiedziała synoptyczka IMGW Anna Gryczman.

