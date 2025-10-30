W skrócie Turysta w Puszczy Białowieskiej został zaatakowany przez żubra podczas próby zrobienia sobie zdjęcia ze zwierzęciem.

Ranny mężczyzna trafił do szpitala, a władze Parku apelują o zachowanie bezpiecznego dystansu do dzikich zwierząt.

Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego podkreślają, że dokarmianie żubrów i zbliżanie się do nich jest niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w czwartek w miejscowości Teremiski (woj. podlaskie). Leżąca w otoczeniu Puszczy Białowieskiej, tuż przy granicy z Białowieskim Parkiem Narodowym, wieś od lat przyciąga turystów, umożliwiając obserwację żubrów i innych dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Chcieli mieć zdjęcie z żubrem. Turysta wylądował w szpitalu

Podobnych wrażeń chciała zaznać grupa turystów. Miłośnicy dzikiej natury widząc przechadzającego się na łące żubra, postanowili zrobić sobie z nim zdjęcie.

Zapomnieli jednak o zasadach bezpieczeństwa i podeszli zbyt blisko dzikiego zwierzęcia. Doszło do ataku.

W rezultacie jedna z osób została poturbowana i trafiła do szpitala - poinformowały władze Parku.

Rozwiń

"Czy fotografia była tego warta?" - pytają retorycznie pracownicy Parku i przypominają, żeby nie podchodzić zbyt blisko do żubrów.

"Po raz kolejny apelujemy o rozsądne zachowanie przy spotkaniu z żubrem i przestrzeganie bezpiecznego dystansu - minimum 50 metrów" - czytamy.

"Pamiętajmy, że żubr to zwierzę duże, silne, szybkie. Jeśli nie przestrzegamy jego strefy komfortu, może zachować się agresywnie" - dodano.

Apel pracowników Białowieskiego Parku Narodowego

Jednocześnie zaapelowano o "o niezwabianie żubrów karmą w pobliże domów".

"Wykładanie przy osadach siana i innej karmy dla zwierząt kopytnych czy drapieżnych, to nie pomoc dla zwierząt tylko zagrożenie dla mieszkańców i turystów" - podkreślono.

Żubr to największy europejski ssak lądowy, należący do rodziny wołowatych. Dorosły samiec może ważyć nawet 900 kg, a samica do 600 kg.

Żubry są roślinożercami, żywią się głównie trawami i roślinami zielonymi, a zimą również korą drzew i gałęziami.

W Polsce zwierzęta te są objęte ścisłą ochroną gatunkową, a jego odstrzał jest zakazany, z wyjątkiem ściśle określonych, wyjątkowych sytuacji.

"Gość Wydarzeń". Mucha stanie do debaty z Petru? "To jest też moja propozycja" Polsat News Polsat News