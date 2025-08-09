W skrócie W zakładzie produkcyjnym w Czyżewie doszło do wydzielania się groźnych oparów chemicznych.

Ewakuowano około 100 osób z czterech bloków i 15 domów z powodu zagrożenia.

Na miejscu pracują służby, wyznaczono strefy bezpieczeństwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w sobotę w Czyżewie. Pierwszy komunikat wydany przez Urząd Miasta pojawił się w mediach społecznościowych przed godz. 17.

"W związku z dzisiejszą sytuacją w firmie Clovin informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami straży pożarnej. Zapewniamy, że sytuacja została w pełni opanowana, znajduje się pod stałym nadzorem służb i nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców" - przekazał burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.

Czyżew. Groźne opary nad miastem, zarządzono ewakuację

- Zostaliśmy wezwani do wydzielającej się substancji w jednym z zakładów produkcyjnych na terenie miasta. Po przybyciu na miejsce stwierdzono zagrożenie substancjami chemicznymi - przekazał Interii oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem kpt. Cezary Zalewski.

Na miejsce zadysponowano specjalistyczną grupę chemiczną z Białegostoku. Wydzielono także strefy - bezpieczną i niebezpieczną.

- Strażacy z grup chemicznych wywożą big bagi z granulatem na zewnątrz (poza halę - red.) i neutralizują tę substancję - dodał kpt. Zalewski. Oficer prasowy przekazał również, że zarządzona została ewakuacja osób z pobliskich budynków.

Łącznie ewakuowano cztery budynki wielorodzinne i 15 budynków wielorodzinnych. - W sumie około 100 osób. To była ewakuacja prewencyjna w związku z uciążliwością oparów - nadmienił kpt. Cezary Zalewski. Wcześniej o ewakuacji informował Urząd Miasta.

Urząd Miejski z apelem do mieszkańców. "Niezwłocznie zamknijcie okna"

Działania na miejscu wciąż trwają - w akcji bierze udział 18 zastępów straży pożarnej oraz dwie grupy chemiczne. Zagrożenie szkodliwymi oparami zmniejszyło się, jednak na czas działania służb strażacy apelują, aby mieszkańcy nie wracali do swoich domów.

Informacja o ewakuacji pojawiła się krótko po godz. 18. "Prosimy wszystkich mieszkańców bloków i domów przy ul. Zarzecze o niezwłoczną ewakuację do budynku Szkoły Podstawowej! Prosimy o zachowanie spokoju oraz pomoc osobom starszym i dzieciom" - apelowano w komunikacie.

Urząd Miejski w Czyżewie zwrócił się także do mieszkańców ulic: Nurskiej, Mazowieckiej, Kościelnej, Dużego Rynku, Małego Rynku, Zambrowskiej, Andrzejewskiej i wszystkich ulic sąsiadujących z POM-em, aby "niezwłocznie zamknąć okna i pozostać w domach do odwołania".

"Polityczny WF": Burza wokół KPO przekreśli plany Pełczyńskiej-Nałęcz? INTERIA.PL