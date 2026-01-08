Nie żyje Mieczysław Czerniawski. Były poseł i prezydent Łomży miał 77 lat

W skrócie Mieczysław Czerniawski, były prezydent Łomży i wieloletni poseł, zmarł w wieku 77 lat.

Był zaangażowanym politykiem, aktywnym w życiu społecznym, wielokrotnie docenianym za działalność publiczną.

Jego śmierć wzbudziła szereg wspomnień i wyrazów współczucia ze strony lokalnych władz oraz mieszkańców Łomży.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Był kimś znacznie więcej niż politykiem. Był uważnym rozmówcą, osobą zawsze blisko ludzi, ich spraw i codziennych trosk. Umiał słuchać, rozumiał i pomagał" - wspominała samorządowca i polityka łomżyńska Nowa Lewica we wpisie w mediach społecznościowych.

Informacja o śmierci Mieczysława Czerniawskiego pojawiła się również na oficjalnej stronie łomżyńskiego ratusza. Wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego przekazał obecnie urzędujący prezydent Łomży, pracownicy Urzędu Miejskiego i radni Rady Miejskiej Łomży.

Mieczysław Czerniawski nie żyje. Służył Łomży na przełomie dwóch systemów

Mieczysław Czerniawski urodził się 15 lipca 1948 r. w Glinnem na Podkarpaciu. Po przeprowadzce do Łomży rozpoczął tam edukację w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym.

Studia ukończył na Wydziale Socjologiczno-Politycznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie, by wkrótce rozpocząć karierę samorządową. Od 1981 r. pełnił obowiązki sekretarza komitetu wojewódzkiego, a pięć lat później został I sekretarzem KW PZPR w Łomży.

Do Sejmu Czerniawski wybrany został podczas pierwszych częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. Później związał się z SLD, by pełnić funkcję posła jeszcze w trzech kadencjach - II, III i IV (startował z list koalicji SLD-UP).

Kim był Mieczysław Czerniawski?

W 2010 r. Mieczysław Czerniawski został radnym w sejmiku podlaskim, jednak jeszcze tego samego roku wystartował w wyborach samorządowych w Łomży, gdzie ubiegał się o urząd prezydenta miasta.

Polityk wygrał, rywalizując w drugiej turze z startującym z Prawa i Sprawiedliwości Lechem Antonim Kołakowskim. Czerniawskiemu zaufało 60,86 proc. Łomżan. Obowiązki w ratuszu sprawował przez jedną kadencję, przegrywając wybory w 2014 r.

W czasie swojej działalności publicznej został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Koniec z karą więzienia za obrazę uczuć religijnych? Żurek: Rozpoczynamy dyskusję Polsat News Polsat News