Nie żyje Mieczysław Czerniawski. Były poseł i prezydent Łomży miał 77 lat

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Mieczysław Czerniawski nie żyje - poinformowała Nowa Lewica. Były prezydent Łomży i poseł czterech kadencji Sejmu RP odszedł w czwartek. Miał 77 lat. "Umiał słuchać, rozumiał i pomagał" - podkreślono w pożegnalnym wpisie.

Starszy mężczyzna w okularach trzyma mikrofon i dokumenty podczas publicznego wystąpienia, otoczony przez dziennikarzy trzymających mikrofony z logo stacji medialnych, w tle inni uczestnicy wydarzenia oraz fragment budynku.
Mieczysław Czerniawski nie żyje

W skrócie

  • Mieczysław Czerniawski, były prezydent Łomży i wieloletni poseł, zmarł w wieku 77 lat.
  • Był zaangażowanym politykiem, aktywnym w życiu społecznym, wielokrotnie docenianym za działalność publiczną.
  • Jego śmierć wzbudziła szereg wspomnień i wyrazów współczucia ze strony lokalnych władz oraz mieszkańców Łomży.
"Był kimś znacznie więcej niż politykiem. Był uważnym rozmówcą, osobą zawsze blisko ludzi, ich spraw i codziennych trosk. Umiał słuchać, rozumiał i pomagał" - wspominała samorządowca i polityka łomżyńska Nowa Lewica we wpisie w mediach społecznościowych.

Informacja o śmierci Mieczysława Czerniawskiego pojawiła się również na oficjalnej stronie łomżyńskiego ratusza. Wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego przekazał obecnie urzędujący prezydent Łomży, pracownicy Urzędu Miejskiego i radni Rady Miejskiej Łomży.

Mieczysław Czerniawski nie żyje. Służył Łomży na przełomie dwóch systemów

Mieczysław Czerniawski urodził się 15 lipca 1948 r. w Glinnem na Podkarpaciu. Po przeprowadzce do Łomży rozpoczął tam edukację w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym.

Studia ukończył na Wydziale Socjologiczno-Politycznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie, by wkrótce rozpocząć karierę samorządową. Od 1981 r. pełnił obowiązki sekretarza komitetu wojewódzkiego, a pięć lat później został I sekretarzem KW PZPR w Łomży.

    Do Sejmu Czerniawski wybrany został podczas pierwszych częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. Później związał się z SLD, by pełnić funkcję posła jeszcze w trzech kadencjach - II, III i IV (startował z list koalicji SLD-UP).

    Kim był Mieczysław Czerniawski?

    W 2010 r. Mieczysław Czerniawski został radnym w sejmiku podlaskim, jednak jeszcze tego samego roku wystartował w wyborach samorządowych w Łomży, gdzie ubiegał się o urząd prezydenta miasta.

    Polityk wygrał, rywalizując w drugiej turze z startującym z Prawa i Sprawiedliwości Lechem Antonim Kołakowskim. Czerniawskiemu zaufało 60,86 proc. Łomżan. Obowiązki w ratuszu sprawował przez jedną kadencję, przegrywając wybory w 2014 r.

    W czasie swojej działalności publicznej został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

