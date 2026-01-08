Nie żyje Mieczysław Czerniawski. Były poseł i prezydent Łomży miał 77 lat
Mieczysław Czerniawski nie żyje - poinformowała Nowa Lewica. Były prezydent Łomży i poseł czterech kadencji Sejmu RP odszedł w czwartek. Miał 77 lat. "Umiał słuchać, rozumiał i pomagał" - podkreślono w pożegnalnym wpisie.
"Był kimś znacznie więcej niż politykiem. Był uważnym rozmówcą, osobą zawsze blisko ludzi, ich spraw i codziennych trosk. Umiał słuchać, rozumiał i pomagał" - wspominała samorządowca i polityka łomżyńska Nowa Lewica we wpisie w mediach społecznościowych.
Informacja o śmierci Mieczysława Czerniawskiego pojawiła się również na oficjalnej stronie łomżyńskiego ratusza. Wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego przekazał obecnie urzędujący prezydent Łomży, pracownicy Urzędu Miejskiego i radni Rady Miejskiej Łomży.
Mieczysław Czerniawski nie żyje. Służył Łomży na przełomie dwóch systemów
Mieczysław Czerniawski urodził się 15 lipca 1948 r. w Glinnem na Podkarpaciu. Po przeprowadzce do Łomży rozpoczął tam edukację w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym.
Studia ukończył na Wydziale Socjologiczno-Politycznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie, by wkrótce rozpocząć karierę samorządową. Od 1981 r. pełnił obowiązki sekretarza komitetu wojewódzkiego, a pięć lat później został I sekretarzem KW PZPR w Łomży.
Do Sejmu Czerniawski wybrany został podczas pierwszych częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. Później związał się z SLD, by pełnić funkcję posła jeszcze w trzech kadencjach - II, III i IV (startował z list koalicji SLD-UP).
Kim był Mieczysław Czerniawski?
W 2010 r. Mieczysław Czerniawski został radnym w sejmiku podlaskim, jednak jeszcze tego samego roku wystartował w wyborach samorządowych w Łomży, gdzie ubiegał się o urząd prezydenta miasta.
Polityk wygrał, rywalizując w drugiej turze z startującym z Prawa i Sprawiedliwości Lechem Antonim Kołakowskim. Czerniawskiemu zaufało 60,86 proc. Łomżan. Obowiązki w ratuszu sprawował przez jedną kadencję, przegrywając wybory w 2014 r.
W czasie swojej działalności publicznej został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi.