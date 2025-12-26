Nie żyje 18-latek znaleziony przed dyskoteką. Dwie osoby w rękach służb
Policja zatrzymała dwie osoby w związku ze śmiercią 18-latka, którego ciało znaleziono przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy na Podlasiu. Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek.
Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję w związku ze śmiercią 18-latka w miejscowości Wnory-Wiechy - poinformował w piątek rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.
Wnory-Wiechy. Tragedia przed dyskoteką, nie żyje 18-latek
Informację o leżącym przed dyskoteką 18-latku z obrażeniami głowy policja otrzymała w nocy z czwartku na piątek.
Do poszkodowanego wezwano policję i ratowników medycznych, ale życia 18-latka nie udało się uratować - poinformował Krupa.
- W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali dwie osoby, które trafiły do policyjnego aresztu - dodał rzecznik podlaskiej policji. Zaznaczył przy tym, że na obecnym etapie wyjaśniania sprawy, policja nie udziela więcej informacji.