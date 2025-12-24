Prezydent Karol Nawrocki wraz z grupą współpracowników - w tym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cenckiewiczem - pojawił się w Wigilię na pasie granicznym między Polską i Białorusią.

Wizyta obejmowała posterunki graniczne i obserwacyjne, bieżące standardowe zadania w ramach posterunków mobilnych żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Prezydent Nawrocki wziął także udział w zajęciach szkoleniowych i treningu fizycznym żołnierzy. Na zdjęciach widać, że założył bokserskie rękawice, a następnie stoczył pokazową walkę.

Nawrocki podczas bokserskiej, wigilijnej "walki" Mikołaj Bujak/KPRP materiał zewnętrzny

Wigilia na granicy z Białorusią. Karol Nawrocki spotkał się z żołnierzami

Głowa państwa była m.in. w podlaskiej miejscowości Świsłoczany. Tam Nawrocki rozmawiał z patrolującymi przygraniczny obszar żołnierzami, policjantami oraz funkcjonariuszami SG. - Po pierwsze powiem, że nie mogłem sobie wymarzyć piękniejszej Wigilii niż ta spędzona z polskim żołnierzem - mówił w Bobrownikach.

Podczas spotkania doszło do zdalnego łączenia z polskimi żołnierzami przebywającymi na zagranicznych misjach, m.in. w Kosowie. - Nie tylko przy granicach Polski, ale i na całym świecie, wojny, niestety, są częścią naszego społecznego życia - tłumaczył Nawrocki, wskazując na toczącą się wojnę Rosji z Ukrainą oraz trwający kryzys migracyjny.

Granica polsko-białoruska. Karol Nawrocki przyjechał do żołnierzy

Jak mówił prezydent do wojskowych, "nasze granice są bezpieczne dzięki waszej codziennej pracy". Podziękował służbom mundurowym za codzienne poświęcenie.

Karol Nawrocki na granicy polsko-białoruskiej. Towarzyszył mu m.in. szef BBN Sławomir Cenckiewicz Artur Reszko PAP

- Myślę sobie, że to symboliczne nakrycie, które poświęcone jest dla przybysza w naszych domach, dzisiaj w waszych domach będzie miało podwójną symbolikę - kontynuował Nawrocki.

- Wasi rodzice, wasze żony, wasi mężowie będą też myśleć o tym, że wy świadomie, kochając ich tak bardzo, w dniu Wigilii Bożego Narodzenia wybraliście misję dla naszego i dla ich wspólnego bezpieczeństwa i dobra. Za to poświęcenie z głębi serca jako zwierzchnik Sił Zbrojnych z głębi serca dziękuję - zaznaczył.

Przypomnijmy, w Wigilię służbę na polsko-białoruskiej granicy oraz na pograniczu z Litwą będzie pełnić kilka tysięcy osób.

Donald Tusk na granicy polsko-białoruskiej. "Zrobiliście wielką rzecz"

We wtorek na polsko-białoruską granicę przyjechał Donald Tusk. - Żeby świętować mógł ktoś, ktoś musi czuwać - mówił szef rządu.

- Chciałbym bardzo, by wszyscy bez wyjątku, wszyscy rodacy, gdy zasiądą do stołów wigilijnych, pamiętali o tych wszystkich, którzy będą akurat tego wieczora i w kolejne świąteczne dni chronili naszą granicę, wszystkich, którzy w mundurach i w cywilu będą na służbie - mówił premier.

- Dziękuję za cały rok ciężkiej pracy i ciężkiej służby, zrobiliście wielką rzecz - przekazał Tusk. Podczas wizyty towarzyszył mu szef MSWiA Marcin Kierwiński.

