Nawrocki założył bokserskie rękawice. Odwiedził żołnierzy na granicy

Dawid Szczyrbowski
- Nie mogłem sobie wymarzyć piękniejszej Wigilii niż ta spędzona z polskim żołnierzem - mówił Karol Nawrocki, odwiedzając wojskowych pilnujących granicy z Białorusią. Prezydent podkreślił, że nasz kraj jest bezpieczny dzięki wielkiemu poświęceniu służb mundurowych. Podczas spotkania doszło też do nietypowego wydarzenia: głowa państwa, w ramach treningu fizycznego, stoczyła pokazową walkę bokserską.

Dwóch mężczyzn w czarnych strojach sportowych trenujących boks, jeden w rękawicach bokserskich przyjmuje postawę bokserską, drugi trzyma tarcze treningowe, grupa osób w tle obserwuje przebieg treningu.
Prezydent Karol Nawrocki podczas sparingu z żołnierzamiprezydent.plmateriał zewnętrzny

Prezydent Karol Nawrocki wraz z grupą współpracowników - w tym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cenckiewiczem - pojawił się w Wigilię na pasie granicznym między Polską i Białorusią.

Wizyta obejmowała posterunki graniczne i obserwacyjne, bieżące standardowe zadania w ramach posterunków mobilnych żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Prezydent Nawrocki wziął także udział w zajęciach szkoleniowych i treningu fizycznym żołnierzy. Na zdjęciach widać, że założył bokserskie rękawice, a następnie stoczył pokazową walkę.

Uśmiechnięty mężczyzna w czarnej koszulce owija dłonie bandażami bokserskimi, stojąc w białym, oświetlonym pomieszczeniu.
Nawrocki podczas bokserskiej, wigilijnej "walki"Mikołaj Bujak/KPRPmateriał zewnętrzny

Wigilia na granicy z Białorusią. Karol Nawrocki spotkał się z żołnierzami

Głowa państwa była m.in. w podlaskiej miejscowości Świsłoczany. Tam Nawrocki rozmawiał z patrolującymi przygraniczny obszar żołnierzami, policjantami oraz funkcjonariuszami SG. - Po pierwsze powiem, że nie mogłem sobie wymarzyć piękniejszej Wigilii niż ta spędzona z polskim żołnierzem - mówił w Bobrownikach.

    Podczas spotkania doszło do zdalnego łączenia z polskimi żołnierzami przebywającymi na zagranicznych misjach, m.in. w Kosowie. - Nie tylko przy granicach Polski, ale i na całym świecie, wojny, niestety, są częścią naszego społecznego życia - tłumaczył Nawrocki, wskazując na toczącą się wojnę Rosji z Ukrainą oraz trwający kryzys migracyjny.

    Granica polsko-białoruska. Karol Nawrocki przyjechał do żołnierzy

    Jak mówił prezydent do wojskowych, "nasze granice są bezpieczne dzięki waszej codziennej pracy". Podziękował służbom mundurowym za codzienne poświęcenie.

    Grupa żołnierzy w mundurach oraz wojskowym wyposażeniu rozmawia z cywilnym mężczyzną na drewnianej kładce w terenie leśno-polnym, w tle widoczna trawiasta roślinność i kilka osób dokumentujących spotkanie.
    Karol Nawrocki na granicy polsko-białoruskiej. Towarzyszył mu m.in. szef BBN Sławomir CenckiewiczArtur ReszkoPAP

    - Myślę sobie, że to symboliczne nakrycie, które poświęcone jest dla przybysza w naszych domach, dzisiaj w waszych domach będzie miało podwójną symbolikę - kontynuował Nawrocki.

    - Wasi rodzice, wasze żony, wasi mężowie będą też myśleć o tym, że wy świadomie, kochając ich tak bardzo, w dniu Wigilii Bożego Narodzenia wybraliście misję dla naszego i dla ich wspólnego bezpieczeństwa i dobra. Za to poświęcenie z głębi serca jako zwierzchnik Sił Zbrojnych z głębi serca dziękuję - zaznaczył.

    Przypomnijmy, w Wigilię służbę na polsko-białoruskiej granicy oraz na pograniczu z Litwą będzie pełnić kilka tysięcy osób.

    Donald Tusk na granicy polsko-białoruskiej. "Zrobiliście wielką rzecz"

    We wtorek na polsko-białoruską granicę przyjechał Donald Tusk. - Żeby świętować mógł ktoś, ktoś musi czuwać - mówił szef rządu.

    - Chciałbym bardzo, by wszyscy bez wyjątku, wszyscy rodacy, gdy zasiądą do stołów wigilijnych, pamiętali o tych wszystkich, którzy będą akurat tego wieczora i w kolejne świąteczne dni chronili naszą granicę, wszystkich, którzy w mundurach i w cywilu będą na służbie - mówił premier.

    - Dziękuję za cały rok ciężkiej pracy i ciężkiej służby, zrobiliście wielką rzecz - przekazał Tusk. Podczas wizyty towarzyszył mu szef MSWiA Marcin Kierwiński.

