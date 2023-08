Migranci szturmują granicę z Polską. Straż Graniczną niepokoi jedna rzecz

Migranci szturmują granicę. Blisko 20 tys. prób nielegalnego przekroczenia

Tylko w sierpniu Straż Graniczna odnotowała 1600 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. To statystycznie ok. 115 prób na dobę. Od początku roku było ich blisko 20 tys. Od stycznia do połowy sierpnia polskie służby zatrzymały także ok. 500 osób, które miały pomagać nielegalnym imigrantom w przekroczeniu granicy.

- My wiemy, że służby białoruskie będą utrzymywały presję na granicy, ponieważ strona białoruska na migrantach zarabia duże pieniądze. Trzeba powiedzieć to wprost: obecnie na granicę żaden z migrantów nie dostaje się przypadkiem. Wszystko od początku do końca jest zorganizowane. Począwszy od podróży do Mińska, przez nocleg w stolicy Białorusi i przewiezienie migrantów na granicę, po sprzedawanie sprzętu, który może posłużyć do sforsowania granicy - opowiada rzeczniczka. Porucznik Michalska zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. - W krajach skąd pochodzą migranci wyświetlane są filmy promujące. Widzimy na nich twarze osób, które są przedstawiane jako ludzie, którym udało się pokonać granicę, a my wiemy, że te osoby zostały zatrzymane przez nasze służby - wyjaśnia.